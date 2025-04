Torino Verona LIVE 0-0: tutto pronto per il match, ecco le ufficiali

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 31ª giornata di Serie A Torino Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e Verona, nel match delle ore 15 valido per la giornata numero 31 del massimo campionato italiano. Ad accogliere le due squadre la bellezza di 24’000 spettatori, per una gara che potrà confermare quanto di buono palesato dai ragazzi di Paolo Vanoli (reduci dal pareggio con la Lazio) in questo girone di ritorno o inanellare un altro tassello nell’economia della lotta per non retrocedere che vede coinvolti i gialloblù di mister Paolo Zanetti. Vediamo quindi di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Verona.

TORINO VERONA LIVE 0-0:

TABELLINO:

Formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams Allenatore: Paolo Vanoli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: dirige il match di Serie A tra Torino e Verona il Signor Bonacina