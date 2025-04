Lille, Jonathan David in calo? L’allenatore Genesio: «Cambi e nuovi innesti non aiutano. Sono un po’ arrabbiato»

Dalla Ligue 1 arrivano segnali di difficoltà da parte dell’attaccante canadese del Lille Jonathan David a secco di reti da 3 gare.

Non prende comunque in cosiderazione i problemi dell’attaccante il tecnico dei mastini Bruno Genesio che nel post partita della gara contro il Lione ha difeso il suo calciatore principale: «Non è solo David a essere mancato sotto porta anche i giocatori subentrati non hanno fatto meglio. Non possiamo certo puntare il dito contro un ragazzo che in diverse occasioni ci ha trascinato fuori da situazioni complicate».

Poi Genesio ha proseguito, non soddisfatto: «I cambi hanno inciso sull’andamento della partita, in un senso o nell’altro. Alcuni dei nuovi innesti non hanno fornito il contributo che ci aspettavamo. Se sono arrabbiato? Un po’, sì».