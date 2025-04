Moviola Torino Verona, l’episodio chiave del match

Moviola Torino Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Torino Verona, valido per la 31ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Bonacina.

MOVIOLA TORINO VERONA:

1′ – Il match è iniziato

30′ – Nulla da segnalare dalla moviola del match quando arriviamo alla mezz’ora

45′ – L’arbitro ha assegnato un minuto di recupero

45 + 1′ – Fine primo tempo

45′ – Inizia il secondo tempo

60′ – Il Torino lamenta un possibile tocco di mano da parte di Sarr in area di rigore. Per l’arbitro non c’è nulla

62′ – Il var richiama l’arbitro! Da visionare il tocco che dalle immagini sembra esserci

62′ – Assegnato il rigore al Torino, lo calcerà Adams!

63′ – ADAMS SBAGLIA IL RIGORE: bravissimo Montipò che intercetta la conlcusione dello scozzese

⚽65′ – GOL DEL VERONA: clamoroso errore di Milinkovic! Il portiere ci impiega troppo a controllare e rinviare un pallone, ecco che arriva Amin Sarr – lesto – a rubargli la sfera. A porta sguarnita non può che imbucare. Il var conferma la rete

⚽68′ – GOL DEL TORINO: si è accesa all’improvviso questo Torino Verona. Reazione immediata dei ragazzi di Paolo Vanoli con Vlasic che di tacco regala un ottimo pallone ad Elmas. Preciso e puntuale il tiro dell’ex Napoli: una parabola perfetta sul secondo palo di Montipò. Il var conferma la rete

80′ – Con i due gol si è letteralmente acceso il secondo tempo di Torino Verona. Aumentano anche i contrasti di gioco e le consequenziali lamentele dei 22 in campo. Tanto lavoro per Bonacina

86′ – Espulso Ricci: Ajayi e il centrocampista inseguono il pallone, il primo ci arriva in anticipo, il secondo gli pesta duramente la caviglia. Per l’arbitro non ci sono dubbi e il var conferma il cartellino rosso

90′ – Assegnati cinque minuti di recupero

90 + 5′ – Finisce qui: Torino Verona termina 1-1