Cagliari, parla Melis nel pre partita: «Felici di avere i nostri tifosi oggi, importante avere il loro sostegno, Empoli? Scontro diretto, vogliamo farci trovare pronti»

Il dg del Cagliari, Stefano Melis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel pre partita del match contro l’Empoli. Le parole

Il dg del Cagliari, Stefano Melis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

TIFOSI – «Che ci siano i nostri tifosi è fondamentale. Il Cagliari ha fatto di tutto e tutto ciò che poteva per cambiare una decisione secondo noi senza alcun senso. La sensazione è che spesso Osservatorio e Istituzioni, in questo caso il Prefetto, non abbiano attenzione per quello che è lo spettacolo del calcio italiano e la sua valorizzazione, cosa che implica anche portare più tifosi possibile sugli spalti e nei settori ospiti. Siamo felici di avere i nostri tifosi oggi, anche se solo quelli fidelizzati, per noi è importante avere il loro sostegno ed è importante gratificare chi fa tanti sacrifici economici per stare al nostro fianco».

EMPOLI – «Empoli è società seria con proprietà e dirigenti di spessore che in questa settimana sulla vicenda si sono comportati come avremmo fatto noi a ruoli invertiti. I Club in questi casi sono parte lesa, vittime di un sistema contorto. È uno scontro diretto, vogliamo farci trovare pronti e fare valere le nostre qualità, la realtà è che l’Empoli ha valori importanti come testimonia la sfida dell’andata e il cammino in Coppa Italia. Lavoriamo di partita in partita, la corsa salvezza è sempre lunga e dura».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24