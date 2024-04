Apple Fifa, si cerca l’accordo per il Mondiale per Club: i dettagli

Apple Tv cerca l’accordo con la FIFA per la trasmissione del Mondiale per Club negli Stati Uniti della prossima stagione

Apple Tv+ è pronta a fare irruzione nel mondo del calcio. Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times, infatti, il colosso di Cupertino sarebbe a un passo soltanto dall’accordo con la Fifa per la trasmissione attraverso il proprio servizio streaming dell’atteso Mondiale per Club 2025.

Lo scorso anno Apple ha stipulato un faraonico contratto da 2,5 miliardi di dollari con la Mls, il campionato americano di soccer, ma i contorni dell’ampia partnership commerciale vanno largamente oltre la trasmissione delle singole gare di Messi e compagni. L’auspicata torta da 4 miliardi di euro da spartire tra le società coinvolte, infatti, allo stato attuale ammonterebbe a circa 1,2 soltanto. Il lavoro della Fifa nello stipulare accordi di sponsorizzazione non avrebbe generato gli esiti sperati, motivo per cui lo stesso presidente Infantino starebbe spingendo per stipulare l’accordo tv con Apple, in modo da conferire ulteriore lustro alla manifestazione. Lo scrive Tuttosport.