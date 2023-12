Calendario Europei 2024: date, gironi, partite, risultati

Gli Europei 2024 che si giocheranno in Germania saranno la 17ª edizione dei Campionati calcistici continentali per Nazionali. Calendario Europei 2024: sarà la terza edizione complessiva che toccherà il suolo tedesco dopo quella del 1988 giocatasi nella Germania Occidentale e quella itinerante del 2020, che ha visto 4 partite disputate a Monaco di Baviera, ma la prima assoluta che si gioca integralmente nella Germania unificata.

Negli Europei 2020 (disputatisi però nel 2021 per l’arrivo della pandemia da Covid 19) ad imporsi fu l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, passati alla conduzione tecnica di Luciano Spalletti, hanno ottenuto la qualificazione agli Europei 2024, che vedranno al via 24 squadre, e proveranno a difendere il titolo da campioni d’Europa in carica. Il primo impegno sarà il 15 giugno contro l’Albania.

SORTEGGIO EUROPEI 2024

FASCE

Le 21 nazionali qualificate direttamente agli Europei 2024 sono state suddivise in 4 fasce, in base ai risultati ottenuti nelle Qualificazioni, ad eccezione della Germania, in Prima fascia perché Paese organizzatore della manifestazione. Con loro anche le vincitrici dei tre percorsi dei playoff, al momento ancora non note.

PRIMA FASCIA: Germania (padrone di casa), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra;

SECONDA FASCIA: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria;

TERZA FASCIA: Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca;

QUARTA FASCIA: ITALIA, Serbia, Svizzera, vincitrice spareggi A, vincitrice spareggi B, vincitrice spareggi C.

IL REGOLAMENTO

La Germania ospitante è testa di serie in fascia 1 ma non viene sorteggiata, perché viene assegnata automaticamente al Gruppo A. Le tre vincitrici degli spareggi, invece, sono state assegnate alla Fascia 4.

Saranno necessarie sei urne (A, B, C, D, E, F) per determinare la posizione della rispettiva squadra in ciascun girone. Le urne B-F contengono quattro palline ciascuna, a rappresentare le posizioni disponibili in ogni girone (es. B1, B2, B3 e B4). L’urna A contiene solo tre palline per le posizioni A2, A3 e A4 del Gruppo A, perché la Germania occuperà la posizione A1.

Si procederà dunque al sorteggio delle palline con le squadre, fascia per fascia, fino al completamento dei sei gironi.

I GIRONI

Questa la composizione dei sei gironi degli Europei 2024 così come sorteggiati nell’urna di Amburgo:

GIRONE A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GIRONE B

Spagna

Croazia

ITALIA

Albania

GIRONE C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GIRONE D

Vincente playoff A

Olanda

Austria

Francia

GIRONE E

Belgio

Romania

Slovacchia

Vincente playoff B

GIRONE F

Turchia

Vincente playoff C

Portogallo

Repubblica Ceca

Gli Europei 2024 prenderanno il via venerdì 14 giugno a Monaco di Baviera con il match inaugurale fra i padroni di casa della Germania e la Scozia, e si concluderanno domenica 14 luglio con la finalissima dell’Olympiastadion di Berlino.

La fase a gironi si giocherà dal 14 al 26 giugno, quella ad eliminazione diretta è in programma dal 29 giugno al 14 luglio.

CALENDARIO EUROPEI 2024

FASE A GIRONI

1ª GIORNATA

Venerdì 14 giugno 2024

Ore 21.00, Monaco di Baviera (Allianz Arena) – GERMANIA-SCOZIA (Girone A)

Sabato 15 giugno 2024

Ore 15.00, Colonia (RheinEnergieStadion), UNGHERIA-SVIZZERA (Girone A)

Ore 18.00, Berlino (Olympiastadion) – SPAGNA-CROAZIA (Girone B)

Ore 21.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park) – ITALIA-ALBANIA (Girone B)

Domenica 16 giugno 2024

Ore 15.00, Amburgo (Volksparkstadion), VINCENTE SPAREGGIO A-OLANDA (Girone D)

Ore 18.00, Stoccarda (MHP Arena), SLOVENIA-DANIMARCA (Girone C)

Ore 21.00, Gelsenkirchen (Veltins-Arena), SERBIA-INGHILTERRA (Girone C)

Lunedì 17 giugno 2024

Ore 15.00, Monaco di Baviera (Allianz Arena), ROMANIA-VINCENTE SPAREGGIO B (Girone E)

Ore 18.00, Francoforte sul Meno (Deutsche Bank Park), BELGIO-SLOVACCHIA (Girone E)

Ore 21.00, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), AUSTRIA-FRANCIA (Girone D)

Martedì 18 giugno 2024

Ore 18.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park), TURCHIA-VINCENTE SPAREGGIO C (Girone F)

Ore 21.00, Lipsia (Red Bull Arena), PORTOGALLO-REPUBBLICA CECA (Girone F)

2ª GIORNATA

Mercoledì 19 giugno 2024

Ore 15.00, Amburgo (Volksparkstadion), CROAZIA-ALBANIA (Girone B)

Ore 18.00, Stoccarda (MHP Arena), GERMANIA-UNGHERIA (Girone A)

Ore 21.00, Colonia (RheinEnergieStadion), SCOZIA-UNGHERIA (Girone A)

Giovedì 20 giugno 2024

Ore 15.00, Monaco di Baviera (Allianz Stadium), SLOVENIA-SERBIA (Girone C)

Ore 18.00, Francoforte sul Meno (Deutsche Bank Park), DANIMARCA-INGHILTERRA (Girone C)

Ore 21.00, Gelsenkirchen (Veltins-Arena), SPAGNA-ITALIA (Girone B)

Venerdì 21 giugno 2024

Ore 15.00, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), SLOVACCHIA-VINCENTE SPAREGGIO B (Girone E)

Ore 18.00, Berlino (Olympiastadion), VINCENTE SPAREGGIO A-AUSTRIA (Girone D)

Ore 21.00, Lipsia (Red Bull Arena), OLANDA-FRANCIA (Girone D)

Sabato 22 giugno 2024

Ore 15.00, Amburgo (Volksparkstadion), VINCENTE SPAREGGIO C-REPUBBLICA CECA (Girone F)

Ore 18.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park), TURCHIA-PORTOGALLO (Girone F)

Ore 21.00, Colonia (RheinEnergieStadion), BELGIO-ROMANIA (Girone E)

3ª GIORNATA

Domenica 23 giugno 2024

Ore 21.00, Francoforte sul Meno (Deutsche Bank Park), SVIZZERA-GERMANIA (Girone A)

Ore 21.00, Stoccarda (MHP Arena), SCOZIA-UNGHERIA (Girone A)

Lunedì 24 giugno 2024

Ore 21.00, Lipsia (Red Bull Arena), CROAZIA-ITALIA (Girone B)

Ore 21.00, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), ALBANIA-SPAGNA (Girone B)

Martedì 25 giugno 2024

Ore 18.00, Berlino (Olympiastadion), OLANDA-AUSTRIA (Girone D)

Ore 18.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park), FRANCIA-VINCENTE SPAREGGIO A (Girone D)

Ore 21.00, Colonia (RheinEnergieStadion), INGHILTERRA-SLOVENIA (Girone C)

Ore 21.00, Monaco di Baviera (Allianz Stadium), DANIMARCA-SERBIA (Girone C)

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18.00, Francoforte sul Meno (Deutsche Bank Park), SLOVACCHIA-ROMANIA (Girone E)

Ore 18.00, Stoccarda (MHP Arena), VINCENTE SPAREGGIO B-BELGIO (Girone E)

Ore 21.00, Amburgo (Volksparkstadion), REPUBBLICA CECA-TURCHIA (Girone F)

Ore 21.00, Gelsenkirchen (Veltins-Arena), VINCENTE SPAREGGIO C-PORTOGALLO (Girone F)

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Sabato 29 giugno 2024

Ore 18.00, Berlino (Olympiastadion), 2A-2B [38]

Ore 21.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park), 1A-2C [37]

Domenica 30 giugno 2024

Ore 18.00, Gelsenkirchen (Veltins-Arena), 1C-3D/E/F [40]

Ore 21.00, Colonia (RheinEnergieStadion), 1B-3A/D/E/F [39]

Lunedì 1 luglio 2024

Ore 18.00, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), 2D-2E [42]

Ore 21.00, Francoforte sul Meno (Deutsche Bank Park), 1F-3A/B/C/D [41]

Martedì 2 luglio 2024

Ore 18.00, Monaco di Baviera (Allianz Stadium), 1E-3A/B/C/D [43]

Ore 21.00, Lipsia (Red Bull Arena), 1D-2F [44]

QUARTI DI FINALE

Venerdì 5 luglio 2024

Ore 18.00, Stoccarda (MHP Arena), V39-V37 [45]

Ore 21.00, Amburgo (Veltins-Arena), V41-V42 [46]

Sabato 6 luglio 2024

Ore 18.00, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), V40-V38 [48]

Ore 21.00, Berlino (Olympiastadion), V43-V44 [47]

SEMIFINALI

Martedì 9 luglio 2024

Ore 21.00, Monaco di Baviera (Allianz Stadium), V45-V46 [49]

Mercoledì 10 luglio 2024

Ore 21.00, Dortmund (Westfalen Stadion-Signal Iduna Park), V47-V48 [50]

FINALE

Domenica 14 luglio 2024