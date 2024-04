FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 34

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. A proposito… che tipo di fantacalcista ti senti oggi?

FROSINONE – SALERNITANA

venerdì 26/04, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Frosinone dopo 4 pareggi consecutivi ha l’enorme occasione di conquistare una vittoria che in campionato manca da gennaio. Senza questi 3 punti sarebbe difficile guardare al futuro con ottimismo.

La Salernitana ha perso 4 delle ultime 5 trasferte, subendo in totale 16 gol. I tentativi di rianimazione di Colantuono non pare abbiano portato risultati in alcun senso.

Padroni di casa super favoriti.

Il fantacalcista logico

Turati. Se non lo si schiera in questa partita non lo si schiera davvero mai…

Il fantacalcista intuitivo

Posto fisso, rendimento buono, bonus possibile. Dentro Brescianini.

Il fantacalcista eccessivo

Scommette su Martegani: data la squalifica di Candreva potrebbe avere una chance.

LECCE – MONZA

sabato 27/04, ore 15.00, DAZN

Il Lecce è alla seconda vittoria consecutiva contro squadre nella stessa situazione pericolosa di classifica. Traguardo salvezza a un palmo di mano, ormai.

Il Monza ha subito la terza sconfitta nelle ultime 4 uscite, ma in trasferta la squadra di Palladino sa raccogliere punti discretamente: 8 nelle precedenti 5 gare.

Match equilibrato e presumibilmente godibile.

Il fantacalcista logico

E’ diventato una fanta-certezza. Gendrey confermatissimo.

Il fantacalcista intuitivo

Tanto giovane quanto interessante, il profilo di Dorgu piace parecchio all’intuitivo.

Il fantacalcista eccessivo

Nessuno l’ha più visto e in molti si sono chiesti se fosse volato via… No, è sempre lì in cerca di briciole e minuti: Colombo in campo.

JUVENTUS – MILAN

sabato 27/04, ore 18.00, DAZN

La Juventus sta portando a termine la stagione con prestazioni poco esaltanti ma con la concreta possibilità di raggiungere i suoi obiettivi. Ospitare la sfida clou della giornata potrebbe rivitalizzare un ambiente insoddisfatto.

Il Milan arriva da un periodaccio, con Roma e Inter che hanno fatto vivere ai rossoneri i peggiori momenti della stagione. L’opportunità di rialzarsi c’è, rimane qualche dubbio sulle energie a disposizione.

Vincerà chi starà meno peggio…

Il fantacalcista logico

Tra i migliori centrocampisti di questa stagione, Loftus-Cheek è una garanzia al fantacalcio.

Il fantacalcista intuitivo

Decisivo in settimana contro la Lazio, sarà finito il periodo di ambientamento? Weah va messo alla prova.

Il fantacalcista eccessivo

Ora o mai più: Terracciano sarà la giocata eccessiva della giornata!

LAZIO – VERONA

sabato 27/04, ore 20.45, DAZN / Sky

La Lazio in settimana ha conquistato la terza vittoria di fila anche se la semifinale di coppa con la Juve ha qualificato i bianconeri. Ora il settimo posto vuol dire Europa, ma si può guardare ancora più in su.

Il Verona in trasferta sa giocarsi le sue carte: un’unica sconfitta nelle ultime 5. La salvezza è ancora in bilico ma là dietro ci sono squadre che sembrano avere più problemi di quella di Baroni.

Bel match, con i biancocelesti che puntano forte al bottino pieno.

Il fantacalcista logico

Si fida del trio e fa posto a Castellanos.

Il fantacalcista intuitivo

Lui pensa che ci sarà gloria anche per Immobile…

Il fantacalcista eccessivo

Punta un centone su Centonze!

INTER – TORINO

domenica 28/04, ore 12.30, DAZN

L’Inter ha vinto lo Scudetto e ora sarebbe fisiologico un calo dell’attenzione. Rimangono però certe statistiche da ritoccare e qualche record qua e là, oltre agli obiettivi individuali dei giocatori, buoni per fare curriculum.

Il Torino ha battuto l’Inter l’ultima volta nel 2019, dopodiché un solo pareggio negli anni successivi. I granata, nonostante tutto, non sembrano avere la forza per poter invertire il trend già questa domenica.

Vari bonus in vista per i nerazzurri.

Il fantacalcista logico

Il toro si sbloccherà contro il Toro. Lautaro, mai in dubbio.

Il fantacalcista intuitivo

Convinto che Bastoni abbia in serbo ancora qualche bonus.

Il fantacalcista eccessivo

E se fosse Rodriguez a portare il primo + di stagione?

BOLOGNA – UDINESE

domenica 28/04, ore 15.00, DAZN

Il Bologna ha vinto lo scontro diretto con la Roma e adesso ha il destino completamente nelle sue mani. La squadra va troppo forte per immaginarsi una debacle tra le mura amiche.

L’Udinese ha cambiato guida tecnica. Cannavaro ha da scalare un grattacielo a mani nude e anche se è riconosciuta la sua capacità di compiere imprese, questa sembra possa andare oltre.

I rossoblù volano, l’esito sembra già scritto.

Il fantacalcista logico

Reato lasciare fuori Skorupski!

Il fantacalcista intuitivo

Dopo quel gol spettacolare El Azzouzi in quanto a fascino ha guadagnato parecchi punti.

Il fantacalcista eccessivo

Servirà tutta la leadership del capitano Walace per uscire da ‘sto pasticcio.

ATALANTA – EMPOLI

domenica 28/04, ore 18.00, DAZN

L’Atalanta negli ultimi due turni di Serie A giocati a Bergamo non è riuscita a vincere. La squadra però sta benissimo e nonostante il triplo impegno ha la rosa adatta a portare in fondo tutte le competizioni.

L’Empoli è uscito sconfitto dalle ultime 3 trasferte e nemmeno in questo caso gode dei favori del pronostico, tutt’altro. Il fatto è che là in fondo ogni giornata è buona per ribaltare le posizioni…

Gasperini e i suoi uomini hanno entusiasmo e autostima da vendere. Nettamente favoriti.

Il fantacalcista logico

Scamacca sta segnando gol sontuosi a raffica, ad oggi è tra i più determinanti.

Il fantacalcista intuitivo

Hien non senza fatica è entrato nei meccanismi di gioco del Gasp. Un bonus gli darebbe grande fiducia.

Il fantacalcista eccessivo

Partita complicata, ma Luperto paura non ne ha.

NAPOLI – ROMA

domenica 28/04, ore 18.00, DAZN / Sky

Il Napoli ha vinto una sola partita nelle ultime 7 disputate, ed è reduce da una brutta sconfitta per mano dell’Empoli. Momento più che negativo, quelli davanti hanno decisamente un altro ritmo.

La Roma ha trovato 3 punti in 20’ nel recupero contro l’Udinese, ma in ogni caso si giocherà la qualificazione alla prossima Champions fino all’ultimo secondo della stagione.

Sfida tutta da seguire, può davvero succedere qualsiasi cosa.

Il fantacalcista logico

Pellegrini non ha certamente perso il suo tocco magico.

Il fantacalcista intuitivo

Il Napoli in avanti fatica, Raspadori può essere la soluzione.

Il fantacalcista eccessivo

L’altalenante Huijsen piace un sacco all’eccessivo!

FIORENTINA – SASSUOLO

domenica 28/04, ore 20.45, DAZN

La Fiorentina è stata eliminata dalla Coppa Italia, a un passo dalla finale. Boccone difficile da mandare giù se non ripartendo subito alla grande in campionato, dove i giochi per le posizioni che contano sono ancora belli aperti.

Il Sassuolo ha subito una batosta enorme nell’ultimo turno: sconfitta in casa per 3 a 0 da una diretta concorrente. Racimolare i cocci e riprendersi in fretta sarà complicatissimo, anche per un guru come Ballardini.

Viola arrabbiati, gli intristiti neroverdi rischiano di non poter reggere l’urto.

Il fantacalcista logico

Milenkovic, nemmeno un gol, davvero? E dai, su!

Il fantacalcista intuitivo

Troppi assenti, Bajrami deve combinare qualcosa di buono per forza!

Il fantacalcista eccessivo

E’ rientrato dall’infortunio Castrovilli. All’eccessivo non serve sapere altro.

GENOA – CAGLIARI

lunedì 29/04, ore 20.45, DAZN

Il Genoa in casa ha un po’ rallentato, rimane una squadra complessa da affrontare ma nella seconda parte di stagione sembra gli stiano riuscendo meno cose.

Il Cagliari è tra le squadre più in forma di tutto il campionato: convince, fa punti e non perde praticamente mai. Se per Ranieri fanno il tifo tutti ci sarà un motivo…

Partita aperta, può uscirne un discreto spettacolo.

Il fantacalcista logico

A Frendrup gli lascerebbe anche le chiavi di casa.

Il fantacalcista intuitivo

Per questo turno Augello può stare davanti in diversi ballottaggi difensivi.

Il fantacalcista eccessivo

Decisivo il suo autogol contro la Juve: Dossena vuole riscattarsi in fretta.