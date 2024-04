FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 34: Taty Castellanos

Meccanicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Taty Castellanos

TRE SOCI E UN FANTACALCIO.

-Oh, però è carino eh.

-Carino è carino, sì.

-Ma non è solo carino, c’ha anche quell’aria lì un po’ particolare… un po’… eh?

-Sì, c’ha quella roba lì però calcola che fra due giorni c’è l’asta eh.

-Perché, cos’ho detto di male?

-Sei sempre lì a fare lo scemetto, gli occhi dolci, ti ti ti ti…

-Ma che occhi dolci, cosa stai dicendo? Socio, sto facendo lo scemo?

-Beh un po’ lo scemo lo stai facendo dai.

-Cioè abbiamo fatto gli accordi per non farci rialzare Lautaro, adesso salta fuori che all’asta vuoi Taty?!

Alcuni mesi dopo…

-E voi?

-Eh?

-Chi avevate preso come primo attaccante al fantacalcio?

-Be’, noi… abbiamo investito nel fantacalcio di precisione, attaccanti con tecnica avanzata al servizio di bonus particolari e specifici. Non so… assis…

-Assist!

-Assist, quelle cose… cioè, abbiamo acquistato degli attaccanti moderni che poi serviranno per finalizzare grosse situazioni, non so… Proprio… giocate offensive di precisione, tipo una doppietta in semifinale di Coppa Italia, per una svolta magari futura anche al fantacalcio… eh, non so se mi spiego…

-Sì, insomma, abbiamo l’attaccante della Lazio. Cioè… non è che abbiamo Immobile Scarpa d’Oro del 2020… ma neanche Immobile del 2024 che ha fatto 6 gol… o Felipe Anderson e Luis Alberto, che da centrocampisti ne hanno fatti 5 a testa… noi abbiamo Castellanos, che in 26 presenze ha fatto 4 gol… insomma, come Gatti… come… un gol in meno di Mazzitelli… sì…

(Liberamente tratto dal film di Aldo Giovanni e Giacomo: Tre uomini e una gamba).