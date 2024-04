François-Xavier Fumu Tamuzo, calciatore di Ligue 2, si ritira per i numerosi infortuni subiti e fa causa ai vaccini Pfizer e BioNTech

François-Xavier Fumu Tamuzo, attaccante del Laval in Ligue 2, a 29 anni dice addio al mondo del calcio. Il motivo sono i numerosi infortuni che hanno condizionato gli ultimi anni: prima al ginocchio e poi al tendine d’acchile.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il calciatore, pur volendo evitare l’etichetta di complottista o no-vax, ha voluto cercare di capire se esiste una correlazione tra i vaccini e per il Covid e i suoi problemi fisici. Per questo motivo avrebbe deciso di portare in tribunale i giganti Pfizer e BioNTech, con l’udienza che si terrà il 2 luglio. Di seguito le sue parole.

«Vorrei capire perché il mio corpo ha smesso di funzionare normalmente: non posso più camminare a lungo, il jogging mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per salire o scendere le scale».