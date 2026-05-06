Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa

Lotta salvezza: Lecce in vantaggio in classifica, ma la Cremonese sogna il ribaltone nelle tre giornate finali di Serie A 2025/2026

La salvezza in Serie A si deciderà nelle ultime tre giornate soprattutto tra Lecce e Cremonese: i salentini partono con un vantaggio di quattro punti, ma il calendario e la forma recente mantengono aperto il confronto.

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Il quadro dopo la 35ª giornata è chiaro: Lecce 32 punti, Cremonese 28, con Pisa e Verona già retrocesse, e il terzultimo posto che vale la permanenza in A rimasto l’unico vero nodo da sciogliere. Nelle ultime uscite il Lecce ha ottenuto un successo pesante a Pisa (1‑2), risultato che ha contribuito a mandare i toscani in B, mentre la Cremonese ha perso contro la Lazio (1‑2) in una partita decisa nel finale da Noslin al 92’. Questi risultati hanno fissato il divario a quattro punti con tre giornate da giocare, una forbice che dà al Lecce la possibilità di gestire ma non il lusso di sbagliare.

Analizzando il calendario delle ultime tre giornate, il fattore campo e gli avversari pesano in modo diverso per le due squadre. Il Lecce affronterà tra le altre la Juventus in casa, una sfida di grande difficoltà ma anche un’occasione per sfruttare il supporto del pubblico; la Cremonese, invece, dovrà cercare punti in partite dove la pressione è massima e gli avversari possono giocare più liberi. La differenza reti parla a favore dei salentini solo in parte: Lecce -23, Cremonese -26, numeri che sottolineano come entrambe le difese abbiano sofferto durante la stagione e che ogni gol subito o segnato nelle prossime giornate potrà risultare decisivo.

Lo scenario pratico è semplice: il Lecce può controllare la situazione con due risultati utili, mentre la Cremonese è obbligata a vincere per riaprire la corsa e sperare in passi falsi dei salentini. La chiave per i grigiorossi sarà ritrovare solidità difensiva e concretezza offensiva, sfruttando eventuali scontri diretti e la pressione psicologica sugli avversari; per il Lecce, invece, servirà equilibrio tattico e gestione delle energie per non farsi sorprendere. Con tre giornate da giocare e il destino ancora in bilico, ogni scelta tecnica e ogni episodio di gara avranno un peso enorme: la lotta salvezza promette di restare incandescente fino all’ultima giornata.