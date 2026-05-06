Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Decisivo il 5-4 dell’andata

La semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG si è conclusa con un pareggio 1-1 all’Allianz Arena. Nonostante il gol del pareggio di Harry Kane nei minuti di recupero, il risultato non basta ai bavaresi, che vengono eliminati dalla competizione europea. Il PSG accede così alla finale grazie alla vittoria dell’andata per 5-4.

La partita si è sbloccata rapidamente con un gol di Ousmane Dembélé, che ha messo in vantaggio i parigini e indirizzato il match verso la finale. Nonostante un buon secondo tempo da parte del Bayern Monaco, il gol di Kane al 90° minuto, pur essendo spettacolare, non è stato sufficiente a ribaltare il punteggio complessivo.

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Il PSG, sotto la guida di Luis Enrique, conquista così il pass per la finale, dove affronterà l’Arsenal, che ieri ha battuto Atletico Madrid con un 1-0. La sfida tra le due squadre promette di essere un entusiasmante appuntamento per la conquista del trofeo europeo.