Lewandowski, ore decisive: l’agente Zahavi tra l’Italia e il vertice con il Barcellona per parlare del rinnovo

Dal blitz in Italia al faccia a faccia con il Barcellona: il punto sul futuro di Lewandowski e sul lavoro di Zahavi

Pini Zahavi, agente tra gli altri di Robert Lewandowski, è stato nelle ultime ore in Italia per una serie di incontri con diversi club, tra cui anche la Juventus. I rapporti tra le parti sono consolidati e il confronto ha toccato vari temi legati agli assistiti del procuratore, compreso naturalmente l’attaccante del Barcellona, per il quale in casa bianconera esistono grande stima e riconoscimento del valore tecnico.

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Nonostante ciò, al momento non risultano approfondimenti concreti né una reale intenzione della Juve di entrare in corsa per il polacco, frenata da considerazioni legate all’età del giocatore e alle sue aspettative economiche.

Terminata la tappa italiana, Zahavi è ripartito da Milano alla volta di Barcellona, dove nelle prossime ore incontrerà la dirigenza blaugrana. Sul tavolo ci saranno il rinnovo di Hansi Flick e il futuro di Lewandowski, il cui contratto scade il 30 giugno 2026. In questo contesto, non è da escludere che il club catalano possa valutare una proposta di prolungamento.