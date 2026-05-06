David Juve, storia di un amore mai sbocciato: i possibili motivi per cui il canadese non funziona in Serie A

David Juve, un amore mai sbocciato: ecco perché l’attaccante canadese non decolla in Serie A. I possibili motivi

L’arrivo di Jonathan David alla Juventus era stato salutato come un colpo di sicuro rendimento: finalizzatore prolifico in Ligue 1 e sotto i 26 anni, il canadese portava con sé numeri e aspettative elevate. Tuttavia, la sua integrazione nel campionato italiano si è rivelata più complessa del previsto. Le prestazioni altalenanti e la sensazione di un giocatore spesso spaesato in partita hanno acceso il dibattito su quanto il contesto tattico e fisico della Serie A incida sul suo rendimento.

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Il problema non sembra essere la qualità delle occasioni create per David: gli xG a sua disposizione restano in linea con le stagioni migliori, segno che la squadra lo mette nelle condizioni di concludere. Il nodo è la capacità di concretizzare e la reazione alla pressione difensiva tipica del campionato italiano: marcature aggressive, contrasti ravvicinati e difese a tre che comprimono gli spazi. In queste condizioni, il giocatore perde efficacia nei duelli fisici e nella gestione della palla sotto pressione.

Le scelte tattiche di Spalletti hanno provato a mitigare il problema: spostare compagni come Boga e Yildiz per creare più spazio o utilizzare David a partita in corso sono soluzioni che hanno dato risultati sporadici. L’ipotesi più concreta è che David renda meglio in un ruolo che privilegi la profondità e il gioco pulito, mentre la Serie A richiede spesso un attaccante più “da contatto”, capace di tenere palla e resistere alle spinte avversarie.

Per invertire la tendenza servono due elementi: un adattamento mentale e fisico del giocatore e un piano tattico che sfrutti le sue qualità senza esporlo ai contrasti continui. Inserirlo gradualmente dalla panchina, lavorare sulla forza e sulla protezione della palla e costruire schemi che favoriscano la sua finalizzazione potrebbero restituire a David la serenità necessaria per tornare a essere il finalizzatore temuto che la Juventus si aspettava.