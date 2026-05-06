Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è…Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto

Bastoni Barcellona, la trattativa con l’Inter potrebbe non concretizzarsi per colpa di Hansi Flick. Ecco cosa sta succedendo

Non c’è totale unanimità in casa Barcellona riguardo al possibile acquisto di Alessandro Bastoni. Il difensore, fresco campione d’Italia con l’Inter di Cristian Chivu, era finito nel mirino dei catalani per rinforzare la retroguardia, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola segnalano un inaspettato raffreddamento nella trattativa di calciomercato.

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Le perplessità di Flick: serve un difensore più veloce

A spiegare i motivi di questa frenata è il quotidiano Mundo Deportivo. Secondo la testata iberica, l’allenatore Hansi Flick non sarebbe del tutto convinto delle caratteristiche del centrale della Nazionale. Il tecnico tedesco adotta un sistema di gioco che prevede una linea difensiva molto alta, con ampi spazi da coprire all’indietro: per queste ragioni, riterrebbe Bastoni non abbastanza rapido per assecondare le sue richieste tattiche.

La rotta del mercato verrà tracciata definitivamente durante l’imminente vertice tra Flick e il direttore sportivo Deco, programmato non appena la squadra otterrà la matematica vittoria della Liga (possibile già nel weekend durante il Clasico contro il Real Madrid). Era stato proprio il dirigente ad aver messo nel mirino l’interista per la sessione estiva, dopo che le complicate condizioni finanziarie avevano bloccato ogni colpo a gennaio.

La valutazione dell’Inter e l’apertura di Bastoni

L’affare si presenta in salita anche sul fronte economico. È noto come Bastoni avesse aperto concretamente all’ipotesi di un trasferimento, dando la propria disponibilità a valutare l’allettante proposta blaugrana. Lo stesso presidente dell’Inter, Beppe Marotta, aveva confermato le attenzioni spagnole durante i festeggiamenti per lo Scudetto, chiarendo però l’assenza di offerte ufficiali sul tavolo.

A frenare i catalani sono le altissime pretese di viale della Liberazione: l’Inter chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro per lasciar partire il proprio pilastro difensivo. Una valutazione considerata eccessiva dal Barcellona, anche ipotizzando l’inserimento di contropartite tecniche.

In attesa del vertice decisivo

Il futuro dell’operazione è legato a doppio filo all’esito della riunione tra Flick e Deco. Sarà quel confronto a stabilire se il Barcellona virerà definitivamente su profili difensivi più veloci o se cercherà un compromesso per arrivare al centrale italiano. Nel frattempo, Bastoni attende senza aver ancora manifestato all’Inter alcuna intenzione ufficiale di cambiare maglia.