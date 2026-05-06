Kroos attacca Mbappé: «Non è un vero 9 e ha rotto certi equilibri, il Real Madrid ha bisogno di altro!». Le parole dell’ex centrocampista

Il caso Kylian Mbappé continua a dividere gli ambienti del Real Madrid, con il fuoriclasse francese che sembra non riuscire a integrarsi nel contesto della squadra. Nonostante l’atteso arrivo al club spagnolo, i risultati deludono e il suo atteggiamento individualista ha suscitato malumori tra tifosi e addetti ai lavori. Il club non ha vinto titoli nelle ultime due stagioni e ora molti iniziano a mettere in discussione le scelte fatte.

Toni Kroos, ex centrocampista delle Merengues, ha condiviso il suo parere sulla situazione, spiegando che il problema non nasce con l’arrivo di Mbappé, ma con i tentativi precedenti di ingaggiarlo, che sembravano più una mossa per ottenere vantaggi economici altrove. Inoltre, Kroos ha sottolineato che l’arrivo di Mbappé ha alterato l’equilibrio del gruppo, evidenziando che il talento da solo non basta per risolvere i problemi di un club così ambizioso.

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MBAPPE – «Parliamo onestamente. Questa situazione non è iniziata con l’arrivo di Mbappé, ma anni prima. Il Real Madrid ha provato a ingaggiarlo più volte e ogni volta ha detto di no. Quando questo accade ripetutamente, la gente inizia a mettere in discussione le intenzioni. Dall’esterno, sembrava che il Real Madrid venisse usato come leva per assicurarsi contratti migliori altrove. Ora che finalmente è qui, invece di un miglioramento generale, sono emersi nuovi problemi. Fuori dal campo, si percepisce tensione. Quando i risultati non vanno bene, la gente inizia a parlare. I tifosi reagiscono, i media reagiscono, e persino all’interno dello spogliatoio, le cose possono cambiare.

È normale in un club come il Real Madrid, ma diventa ancora più importante quando le aspettative sono così alte. C’è anche la questione della leadership. Il Real Madrid aveva già giocatori che si stavano mettendo in luce, costruendo qualcosa di solido. Quando arriva un nuovo giocatore con questo livello di attenzione, può dividere le opinioni, non per la sua qualità, ma per l’impatto sul gruppo. Abbiamo già visto grandi trasferimenti che non hanno funzionato come previsto. Il talento da solo non basta mai. Se non c’è il giusto equilibrio, le cose possono andare male molto velocemente. In definitiva, il Real Madrid non ha bisogno solo di grandi giocatori, ma di unità, chiarezza e un sistema in cui tutti trovino il loro posto. Senza questo, nemmeno i nomi più blasonati risolveranno il problema».

HA ROTTO GLI EQUILIBRI – «Il Real Madrid era già una squadra funzionante, con struttura, alchimia e giocatori che capivano i loro ruoli. Quando arriva un giocatore come Mbappé, tutto cambia, e non sempre in modo positivo. In campo, non sempre sembra naturale. Giocare da numero 9 non gli si addice del tutto, e quando i giocatori chiave occupano posizioni simili, la squadra perde equilibrio. Il calcio a questo livello è fatto di dettagli: piccoli squilibri possono influenzare tutto».