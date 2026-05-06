Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici!

Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e la gestione degli infortuni. Le ultime

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, il futuro della Roma è destinato a cambiare, e a guidare la squadra con pieni poteri sarà Gian Piero Gasperini. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico di Grugliasco, rinnovato nella sua fiducia dai Friedkin, ha intenzione di portare avanti una vera e propria rivoluzione interna, a partire dal mercato e dalla gestione della squadra.

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La rivoluzione giallorossa

La partita contro la Fiorentina è stata un punto di svolta. Con la squadra che ha ottenuto un’importante vittoria, Gasperini ha ribadito la necessità di una maggiore chiarezza all’interno del club, chiedendo supporto nelle scelte e un focus sul miglioramento del gruppo. L’allenatore ha dichiarato: «Forse ci siamo capiti male in passato», riferendosi alla visione divergente sul mercato e sugli acquisti. Infatti, Gasperini avrebbe preferito acquisti mirati, come Malen e Wesley, piuttosto che una serie di acquisti senza un piano preciso: «Negli ultimi due anni sono arrivati 30 calciatori…», ha ricordato, sottolineando che l’ambizione della squadra cala con l’inserimento di troppi giovani.

Il mercato della Roma e le divergenze

Il tecnico ha anche messo in evidenza il malinteso più grande riguardo il progetto che gli è stato affidato. Da due anni, i Friedkin hanno investito principalmente in giovani under 24, come Koné e Soulé, spendendo oltre 200 milioni di euro in cartellini. Gasperini ha accettato questa strategia, ma ha anche chiesto più ambizione: «Vorrei provare a vincere», ha dichiarato, sottolineando come le difficoltà del club nel raggiungere il 4° posto in classifica siano dovute a scelte sbagliate in estate.

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La gestione sanitaria e il futuro di Gasperini

Un altro aspetto critico del suo rapporto con il club riguarda la gestione dell’infermeria. Gasperini ha mostrato più volte perplessità riguardo alla scelta di affidarsi agli specialisti esterni di fiducia della dirigenza, che spesso hanno influenzato negativamente i tempi di recupero dei giocatori. Giocatori come Dybala, Ferguson e Dovbyk hanno avuto a che fare con lunghe assenze dovute a diagnosi ritardate e cure non sempre efficaci.

In conclusione, per Gasperini, fare la Roma più forte non significa solo acquistare nuovi giocatori, ma anche trasformare l’interno della squadra e migliorare la gestione tecnica e sanitaria, elementi cruciali per puntare a traguardi più alti.