Lukaku Napoli, tregua con Conte dopo il faccia a faccia di ieri: ma l’addio in estate è sempre più probabile. Ecco com’è andato il confronto

Nella giornata di ieri, il tanto atteso incontro tra Romelu Lukaku e Antonio Conte ha avuto luogo al centro sportivo di Castel Volturno. Come riportato dal Corriere dello Sport, la tregua tra il giocatore e l’allenatore sembra essere giunta dopo settimane di tensioni legate al comportamento del belga.

Lukaku è tornato ad allenarsi con il Napoli, seppur in maniera individuale, e al momento non sembra essere convocato per la partita contro il Bologna di lunedì. Tuttavia, la sua situazione non lo porterà fuori rosa, e l’incontro con Conte ha avuto un esito positivo. La chiacchierata tra i due è stata definita “serena” e, nonostante le difficoltà, il rapporto sembra poter essere recuperato, anche se rimangono delle incognite sul futuro.

Il belga, infatti, è stato al centro di polemiche nei giorni scorsi, quando, dopo le dichiarazioni di Conte sulla mancanza di comunicazione con il giocatore, Lukaku ha risposto sui social con dichiarazioni criptiche. Tuttavia, il faccia a faccia di ieri sembra aver permesso di mettere un punto sulla questione, anche se la separazione tra Lukaku e il Napoli appare probabile, dato che ha un contratto che scade nel 2027 e un ingaggio pesante.

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Il futuro di Lukaku è incerto: con il Belgio che punta al Mondiale 2026, il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma è difficile che resti fino alla scadenza. Le voci su un possibile trasferimento a Monaco, in Turchia, o un ritorno all’Anderlecht si fanno più insistenti. Per ora, le decisioni sul futuro saranno rimandate al periodo post-Mondiale, con il mercato che si riaprirà in estate.

Il Napoli, nel frattempo, punta a una qualificazione matematica alla Champions League, e Lukaku ha la missione di partecipare a un altro Mondiale con il Belgio, cercando di chiudere la sua stagione con un traguardo importante prima di pensare al futuro.