Mercato Juve, una difesa da riformare: Kim il grande sogno, Stones l’alternativa! Tutti i nomi sui taccuino dei dirigenti bianconeri

Il mercato estivo della Juventus si prepara a un intenso casting per rinforzare la difesa, con l’obiettivo di fornire nuovi giocatori a Spalletti indipendentemente dal futuro di Bremer. Tra i primi nomi in lista, secondo Tuttosport, c’è Nathan Aké, difensore del Manchester City. Dopo sei stagioni in Inghilterra, ha dato il via libera per una possibile cessione, e la Juve ha già sondato il terreno per avviare una trattativa internazionale che garantisca un salto di qualità in difesa.

Un altro obiettivo per la retroguardia bianconera è John Stones, che potrebbe lasciare il City a parametro zero. Nonostante l’opportunità interessante, persistono dubbi legati alle condizioni fisiche del difensore, che rallentano la trattativa.

Il nome più ambito, tuttavia, resta Kim, preferito da Spalletti. Nonostante un ingaggio elevato, i suoi rapporti con il Bayern Monaco sono tesi, aprendo scenari interessanti per la Juve, che lo considera il principale rinforzo per la difesa in vista della nuova stagione.

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Oltre ai profili top, la società bianconera sta monitorando anche altre opzioni più giovani e accessibili, come Baidoo del Lens e Ordonez del Bruges. Questi profili potrebbero offrire alternative utili e tempestive, ampliando il ventaglio di scelte per un possibile rinforzo del reparto difensivo. Gli osservatori della Juve continueranno a monitorare ogni prestazione, puntando a chiudere il casting con il miglior innesto possibile per affrontare una stagione ricca di impegni decisivi.