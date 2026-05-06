Muharemovic Inter, si intromette la Juve: che intrigo per il difensore del Sassuolo! Ausilio non vuole andare oltre i 25 milioni per il suo acquisto

Il trasferimento di Tarik Muharemovic all’Inter potrebbe complicarsi, con la Juventus pronta a fare la sua mossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono da tempo interessati al difensore bosniaco del Sassuolo, ma la situazione si complica per la concorrenza dei bianconeri, che vantano il 50% sulla futura vendita del giocatore.

L’Inter, pur essendo determinata, ha un obiettivo preciso: non superare i 25 milioni di euro per Muharemovic, ma vorrebbe inserire un giocatore nell’affare, una soluzione che il Sassuolo potrebbe accettare ma che non piacerebbe alla Juventus. Se i bianconeri incassassero una cifra intorno ai 15-18 milioni per il difensore, avrebbero una plusvalenza considerevole. Inoltre, la Juventus potrebbe accettare la cessione solo se il prezzo fosse molto alto, come nel caso di un’offerta da parte della Premier League.

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Il difensore, che ha mostrato costante crescita, avrebbe già parlato con l’Inter, ma secondo alcune fonti non sarebbe stato direttamente lui a prendere decisioni: il suo entourage, però, sembra aver già negoziato un accordo di massima. La situazione potrebbe farsi più complicata se un club della Premier League intervenisse, offrendo più di 30 milioni, rendendo difficile per l’Inter ottenere il giocatore senza modificare i termini dell’affare.

Nel frattempo, l’Inter sta anche riflettendo sul futuro di Bastoni. Piero Ausilio ha dichiarato che il club è fermamente intenzionato a mantenere il difensore, senza volerlo cedere. La situazione di Bastoni e quella di Muharemovic sono due elementi che potrebbero influenzare il mercato dell’Inter nelle prossime settimane, in attesa di sviluppi.