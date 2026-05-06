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Calciomercato

Non solo Vicario, l’Inter punta due portieri della Serie A per il post Sommer

Avatar di Alessio Lento

Published

7 giorni ago

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Vicario prima dell'inizio di una partita del Tottenham

Qualcosa si muove, anche se non viene detto apertamente. Quando una squadra come l’Inter comincia a ragionare sul portiere, significa che il discorso non riguarda solo il presente, ma quello che verrà tra qualche mese.

Il ruolo è delicato, più di altri. Si cambia poco, si sbaglia ancora meno e proprio per questo le riflessioni partono prima. L’Inter sembra essere in questa fase: osserva, prende informazioni, tiene più strade aperte senza scoprirsi troppo.

Negli ultimi giorni sono usciti diversi nomi, ma non in modo casuale. Si tratta di profili che rispondono a logiche diverse, segno che il club non ha ancora deciso quale direzione prendere davvero.

Vicario in cima, ma non è l’unico scenario

Secondo quanto riportato da interlive.it, il nome più caldo resterebbe quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham di Roberto De Zerbi, già seguito in passato e considerato pronto per un salto di livello. È un profilo che garantirebbe continuità immediata, senza bisogno di adattamento.

Ma il punto è proprio qui: non è detto che l’Inter voglia muoversi in quella direzione. Sempre secondo la stessa fonte, esisterebbe un piano alternativo, legato a una scelta interna.

L’ipotesi Martinez cambia tutto

Se l’Inter dovesse decidere di promuovere Josep Martinez a titolare, allora lo scenario cambierebbe completamente. In quel caso, il club non cercherebbe più un numero uno già formato, ma un secondo affidabile, con esperienza in Serie A e pronto a garantire rotazioni senza creare squilibri.

È qui che entrano in gioco altri due nomi.

falcone 6 maggio 2026 calcionews24

Falcone e Provedel come alternative

Tra i profili valutati ci sarebbero Wladimiro Falcone, oggi al Lecce, e Ivan Provedel, in forza alla Lazio. Due portieri diversi tra loro, ma con un punto in comune: conoscono bene il campionato, hanno esperienza e potrebbero accettare un ruolo meno centrale rispetto a quello attuale.

Falcone rappresenterebbe una soluzione più lineare, legata alla continuità e al rendimento recente. Provedel, invece, porta con sé un percorso più strutturato e una presenza già consolidata a livelli alti. Scelte diverse, anche qui, che raccontano quanto il club stia ancora valutando.

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