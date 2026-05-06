Dzeko l’eroe della promozione dello Schalke 04 in Bundesliga: la nuova vita dell’ex Fiorentina, Roma e Inter. Le parole di Mulder

Il ritorno in Bundesliga dello Schalke 04 ha il volto di un fuoriclasse che, a 40 anni, continua a lasciare il segno. L’arrivo di Edin Dzeko durante il mercato invernale è stato il fattore determinante per la promozione del club tedesco, che ha visto nel veterano bosniaco il tassello mancante per il successo. A lodare l’impatto di Dzeko è il direttore tecnico Youri Mulder, che ha tracciato un paragone significativo per illustrare l’importanza della sua firma.

Il paragone con l’Ajax

In un’intervista rilasciata al portale olandese Voetbal International, Mulder ha paragonato l’arrivo di Dzeko a quello che fu l’ingaggio di Dusan Tadic da parte dell’Ajax nel 2018. «Ingaggiare Dzeko è stato paragonabile a quando l’Ajax decise di puntare su Dusan Tadic nel 2018», ha spiegato Mulder. «Parliamo di leader carismatici, capaci di prendere per mano e trascinare verso l’alto un’intera rosa e la mentalità di un club. Edin ha fatto un lavoro fantastico, anche se il successo è frutto di tutto il collettivo». Un parere che sottolinea non solo le qualità tecniche, ma anche l’impatto psicologico di Dzeko sul gruppo.

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Il retroscena romantico

L’arrivo di Dzeko a gennaio ha avuto anche un retroscena affascinante. Fu lo stesso attaccante a informarsi sulla fattibilità dell’operazione. Mulder ha raccontato un aneddoto che coinvolge l’allenatore bosniaco dello Schalke, Miron Muslic: «Parlando con Miron, un giorno mi disse: ‘Da voi in Olanda Johan Cruijff è considerato un gigante…’. Inizialmente non capivo, poi ha aggiunto: ‘Ebbene, da noi in Bosnia, Dzeko è la stessa identica cosa’». Nonostante offerte molto più ricche, il “Cigno di Sarajevo” ha scelto di rinunciare a una montagna di soldi per abbracciare la causa dello Schalke.

Un leader dentro e fuori dal campo

I numeri di Dzeko sul campo sono stati impressionanti: in appena 9 partite ha segnato 6 gol e fornito 3 assist. Ma il suo impatto è stato decisivo anche al di fuori del rettangolo di gioco. «Il suo valore fuori dal campo è inestimabile», ha rivelato Mulder. «Da quando c’è lui, persino i nostri giocatori sulla trentina passano improvvisamente molto più tempo nel reparto pesi. Vedono l’etica del lavoro di Edin e sperano di poter prolungare la loro carriera quanto lui».

Grazie a Dzeko, lo Schalke è riuscito a tornare nella massima serie. Ora la speranza è che il fuoriclasse bosniaco decida di continuare a guidare la squadra anche nella prossima stagione. «La nostra grande speranza è che decida di continuare con noi per un altro anno, ma è una decisione che prenderemo più avanti», ha concluso Mulder.