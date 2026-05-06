Hulk Fluminense, ufficiale: l’attaccante ha trovato la sua nuova squadra! Arriva a zero, tutti i dettagli

Hulk Fluminense, è stata ufficializzata la nuova squadra dell’attaccante brasiliano. Ecco dove giocherà

Il calciomercato brasiliano si infiamma con un colpo a sorpresa di grandissimo spessore. Il Fluminense ha infatti annunciato in via ufficiale l’ingaggio dell’attaccante classe 1986 Hulk. Considerato all’unanimità come una delle punte più iconiche e importanti dell’intero panorama calcistico sudamericano, il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al “Tricolor carioca” fino al 2027. Il formidabile centravanti approda a Rio de Janeiro a parametro zero, essendosi appena conclusa la sua lunga e trionfale esperienza con l’Atletico Mineiro, squadra di cui ha difeso i colori dal 2021 al 2026.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La questione della maglia: a Hulk la prestigiosa numero 7

L’arrivo di una stella di tale calibro porta inevitabilmente a delle novità all’interno dello spogliatoio. Il club ha già comunicato che Hulk indosserà la maglia numero 7, un numero da sempre carico di responsabilità e fascino. Questa decisione innescherà una sorta di staffetta con l’attuale proprietario della casacca. Il compagno di squadra Soteldo continuerà a usare questo numero in via eccezionale solo fino alla sospensione delle competizioni per i Mondiali. Al ritorno in campo, terminata la rassegna iridata, Soteldo cederà lo scettro al nuovo fuoriclasse e vestirà la maglia numero 30.

La carriera: dal Giappone all’Europa, fino al mito del Mineiro

Il percorso professionale dell’attaccante verdeoro è stato un vero e proprio giro del mondo. Hulk ha iniziato la sua carriera in patria con il Vitória. Successivamente ha scelto di mettersi alla prova in Giappone, dove si è messo in mostra vestendo le maglie di Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy e Consadole Sapporo.

La vera esplosione è però avvenuta in Europa con il Porto, club con cui si è fatto conoscere a livello internazionale tra il 2008 e il 2012. Dopo il Portogallo, l’attaccante ha giocato con lo Zenit, in Russia, e con lo Shanghai SIPG, in Cina, confermando le sue doti fisiche e balistiche.

Nel 2021 è arrivato il ritorno in Brasile per giocare con l’Atletico Mineiro. L’impatto è stato devastante: con il suo ultimo club ha segnato 140 gol e fornito 56 assist. Il suo contributo è stato decisivo per vincere il campionato brasiliano, la Copa do Brasil, la Supercoppa del Brasile e laurearsi per cinque volte campione dello stato di Minas Gerais. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il Fluminense.