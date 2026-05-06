Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione!

Leao Milan, novità importanti sul futuro del numero 10 rossonero. Ecco cosa succederà al termine della stagione

Il complicato finale di stagione del Milan si tinge di tinte fosche, con il fondamentale traguardo della qualificazione in Champions League ancora tutto da blindare per cercare di salvare un’annata calcistica segnata da troppi alti e bassi. In questo clima di forte incertezza e tensione sportiva, come riportato questa mattina dalle pagine del Corriere dello Sport attraverso il titolo “Leao agita i pensieri del Milan”, la delicata posizione di Rafael Leão si è trasformata in un vero e proprio caso centrale per l’intero ambiente rossonero. L’attaccante portoghese sta attraversando un periodo agonistico ed emotivo estremamente difficile, culminato con i pesanti fischi incassati anche durante l’ultima trasferta di campionato disputata contro il Sassuolo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La contestazione dei tifosi e un rendimento in calo

La visibile frattura tra il talentuoso giocatore e una fetta importante della tifoseria rossonera, unita a un rendimento in campo a dir poco altalenante, apre improvvisamente degli inediti scenari di calciomercato per quella che potrebbe clamorosamente rivelarsi come la sua ultima stagione all’ombra della Madonnina. I fischi piovuti dagli spalti al momento della sostituzione in terra emiliana rappresentano il chiaro segnale di un feeling ormai logorato con la piazza. Il numero 10 rossonero è apparso letteralmente “svuotato” e mentalmente disconnesso dalle dinamiche di squadra nelle ultime settimane, diventando l’emblema di un attacco sterile che non riesce a trovare la via del gol da oltre due mesi.

Il prezzo del cartellino e l’interesse della Premier League

Di fronte a questa preoccupante involuzione, la dirigenza del Milan ha mutato la propria visione strategica: nonostante il talento cristallino e indiscutibile, la società non considera più l’esterno offensivo come un elemento assolutamente incedibile. Il club di via Aldo Rossi è ora pronto a valutare sul tavolo offerte congrue, con una valutazione complessiva del cartellino stimata tra i 50 e gli 80 milioni di euro.

Sul fronte internazionale, resta vivo l’interesse dalla Premier League, in particolare del Manchester United. Tuttavia, i Red Devils in queste ultime settimane sembrano aver virato con maggiore convinzione sul compagno di squadra Christian Pulisic, molto apprezzato Oltremanica per la sua notevole duttilità tattica. Mentre i vertici societari si preparano a una fitta serie di summit decisivi per programmare l’organico del 2027, il futuro di Leão appare sempre più slegato dai colori rossoneri, pesantemente condizionato da una crisi di nervi che sta inevitabilmente macchiando il finale di campionato del Diavolo.