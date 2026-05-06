Calciomercato Bologna, Koleosho un pallino di Sartori: il piano dei rossoblù per ringiovanire la rosa. Occhio alle mosse in estate

Il Bologna si prepara al mercato estivo con l’obiettivo di ringiovanire la sua rosa, ma secondo il Corriere dello Sport, è fondamentale non dimenticare l’importanza di aggiungere anche calciatori esperti e pronti per la prima squadra. Il direttore tecnico Sartori e il responsabile dell’area sportiva Di Vaio dovranno quindi bilanciare le esigenze di freschezza e gioventù con la necessità di rinforzi che possano subito fare la differenza in campo.

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La necessità di calciatori pronti

«Rinnovare come farà il Bologna aggiungendo alcuni giovani è legittimo e su questo punto sono d’accordo tutti a Casteldebole», afferma il Corriere. Tuttavia, il club dovrà fare attenzione a non puntare solo su profili inesperti, ma anche su giocatori più affermati. Jhon Lucumi e Remo Freuler non dovranno essere rimpiazzati da giovani con poca esperienza, ma da calciatori che abbiano già alle spalle almeno un paio di campionati di alto livello. La squadra non deve dimenticare le aspettative del suo popolo, cresciute dopo la partecipazione alla Champions League e la Coppa Italia vinta, mentre la mentalità deve restare quella di un club che vuole puntare a traguardi europei.

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I movimenti in entrata

In termini di acquisti, l’idea è quella di rinforzare il centrocampo, visto che Freuler e probabilmente anche Sohm potrebbero lasciare il club. Tra i nomi sul taccuino del Bologna ci sono Comotto del Milan (classe 2008) e Romano della Roma (classe 2006), entrambi in prestito al Spezia. Inoltre, il club sembra molto interessato a Koleosho, giovane esterno dell’Under 21 italiano, attualmente in forza al Paris FC ma in prestito dal Burnley, ma il suo prezzo potrebbe risultare elevato.

La sfida del prossimo mercato

Il Bologna non potrà permettersi di fare errori, poiché la differenza tra un buon piazzamento e una stagione deludente è sottile. In un campionato così equilibrato, è cruciale mantenere il livello della squadra e, se necessario, sacrificare qualcuno come Orsolini o Rowe, ma non Dominguez, per fare spazio a rinforzi mirati. La direzione è chiara: un mix di giovani promesse e giocatori pronti a fare la differenza subito.