Infortunio Modric, voglia di Champions con il Milan: il croato brucia le tappe! Maschera protettiva per essere in panchina già con l’Atalanta

Infortunio Modric, voglia di Champions con il Milan: il croato brucia le tappe! Maschera protettiva e non solo: quando può tornare in campo

Nonostante l’età di 40 anni, Luka Modrić ha dimostrato di essere un leader indistruttibile, smentendo chi pensava che la sua stagione fosse finita dopo l’infortunio allo zigomo. Il fuoriclasse croato, infatti, ha intenzione di rispondere alla sfortuna e mira a un rientro record per trascinare il Milan verso la qualificazione in Champions League. La sua determinazione è anche legata al desiderio di mantenere aperto il proprio futuro professionale, con la possibilità di rimanere in rossonero che aumenterebbe notevolmente con il raggiungimento dell’obiettivo europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

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Il percorso verso il suo rientro è ufficialmente iniziato ieri a Carnago, con tappe serrate riportate dalla Gazzetta dello Sport. Modrić si è dedicato a una serie di trattamenti e fisioterapia per accelerare il recupero:

Mattinata in clinica : Modrić si è recato alla Madonnina per la rimozione dei punti di sutura.

: Modrić si è recato alla per la rimozione dei punti di sutura. Colazione a Milanello : Alle 10:00 il croato era già al centro sportivo per incontrare i compagni e iniziare la fisioterapia.

: Alle 10:00 il croato era già al per incontrare i compagni e iniziare la fisioterapia. Lavoro specifico : In questa fase, il focus è sul riassorbimento del gonfiore facciale tramite esercizi in palestra.

: In questa fase, il focus è sul tramite esercizi in palestra. Maschera protettiva : Tra una settimana è prevista una visita decisiva per la creazione della protezione personalizzata, fondamentale anche in vista dei Mondiali .

: Tra una settimana è prevista una visita decisiva per la creazione della protezione personalizzata, fondamentale anche in vista dei . Tabella di marcia : Sebbene Luka desideri esserci già contro l’ Atalanta , l’obiettivo realistico è essere in panchina contro il Genoa o rientrare in campo nell’ultima giornata contro il Cagliari .

: Sebbene Luka desideri esserci già contro l’ , l’obiettivo realistico è essere in o rientrare in campo nell’ultima giornata contro il . Tempi dimezzati: Il recupero lampo stimato è di sole due o tre settimane, rispetto alle sei inizialmente previste dopo l’operazione.

L’incrollabile spirito di Modrić non solo motiva il suo ritorno in campo, ma è anche un segno della sua voglia di continuare a vincere, mantenendo vivo il sogno della Champions League e la possibilità di un ulteriore capitolo della sua carriera con il Milan.