Calciomercato Como, rebus Nico Paz: argentino diviso tra Real Madrid e Inter. L’ultima mossa può far saltare il banco

Calciomercato Como, Nico Paz è diviso tra Real Madrid e Inter in vista dell’estate. Ecco cosa potrebbe succedere per il suo futuro

L’Inter sta già programmando con grande attenzione il futuro e ha individuato in Nico Paz il primissimo obiettivo per rinforzare la rosa dei Campioni d’Italia in vista della stagione sportiva 2027. L’attuale trequartista in forza al Como rappresenta a tutti gli effetti il “ragazzo dei sogni” per i dirigenti e per l’intera tifoseria nerazzurra. Tuttavia, per portare il fantasista argentino a Milano bisognerà necessariamente risolvere un complesso incastro di calciomercato che coinvolge direttamente il Real Madrid.

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L’ostacolo Real Madrid e la folta concorrenza

Il futuro del promettente talento sudamericano dipenderà in gran parte dalle decisioni della Casa Blanca. La stampa spagnola indica in José Mourinho la possibile nuova guida tecnica dei Blancos. Rientrando a Valdebebas, Paz si scontrerebbe con una concorrenza agguerrita, trovando la strada sbarrata da campioni del calibro di Bellingham, Güler, Brahim Diaz e Mastantuono. La dirigenza dell’Inter spera proprio che questa sovrabbondanza di trequartisti possa spingere il club iberico a privarsi definitivamente del classe 2004. Attualmente, la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, mantenendo attiva la pericolosa clausola di recompra in favore degli spagnoli.

La strategia finanziaria e i giocatori in uscita

Per assecondare le elevate richieste economiche di un club dal fatturato record come il Real, che non intende concedere sconti, l’Inter dovrà attuare una meticolosa strategia finanziaria. La proprietà Oaktree sarebbe pronta a stanziare un budget iniziale di circa 40 milioni di euro, ma ben 15 sono già stati destinati al riscatto del difensore Akanji. Di conseguenza, serviranno cessioni mirate per fare cassa. I maggiori indiziati a lasciare Appiano Gentile sono Frattesi, Luis Henrique, Diouf e Josep Martinez.

Il sacrificio in difesa e l’eredità argentina

Attenzione, però, al potenziale sacrificio di un pezzo da novanta. Non si esclude affatto la clamorosa partenza di un pilastro insostituibile come Alessandro Bastoni, valutato sul mercato almeno 70 milioni di euro. Il suo doloroso addio servirebbe a finanziare l’assalto a Nico Paz. Nel frattempo, il Como di mister Cesc Fabregas e l’entourage del giocatore restano alla finestra in attesa di sviluppi. Il popolo nerazzurro incrocia le dita, sognando di vedere un nuovo talento seguire le orme dei grandi argentini del passato, per regalare ulteriore fantasia e qualità al centrocampo di mister Chivu per il 2027.