Calciomercato Milan: Goretzka arriva se…Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri

Calciomercato Milan: i rossoneri devono superare questo grande ostacolo nella corsa a Leon Goretzka. Tutti i dettagli

Il finale di stagione del Milan si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo. L’obiettivo primario è blindare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea, un traguardo ritenuto fondamentale sia per il blasone del club che per l’intera programmazione sportiva. Come ampiamente sottolineato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico Massimiliano Allegri è quello di Leon Goretzka. Il forte centrocampista del Bayern Monaco, destinato a lasciare la Germania a parametro zero al termine della stagione, rappresenta il profilo ideale, unendo esperienza e carisma internazionale, per guidare la mediana milanista nel 2027.

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L’ostacolo economico e la concorrenza di mercato

Il forcing finale per assicurarsi le prestazioni del talento tedesco dipende però in maniera esclusiva dal piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Questa risulta essere una condizione necessaria non solo per attrarre giocatori di questo enorme calibro, ma soprattutto per poter sostenere i gravosi costi dell’operazione di calciomercato.

Sebbene il Milan rappresenti una meta decisamente gradita al giocatore, la spietata concorrenza e la ferma volontà del mediano di giocare sui palcoscenici europei più prestigiosi rendono la qualificazione l’unica via percorribile per sbaragliare la corte di Juventus e Inter. Nonostante il potenziale arrivo a costo zero per il cartellino, a pesare sulle casse societarie sarebbero infatti l’ingaggio elevato e le corpose commissioni, spese praticamente impossibili da sostenere senza i ricavi garantiti dall’Europa che conta.

Il tridente da sogno e le possibili alternative

La grande ambizione di Allegri è quella di comporre un reparto centrale di assoluto spessore e di livello mondiale. L’idea tattica è di affiancare il fuoriclasse tedesco ad Adrien Rabiot e al confermato Luka Modrić.

La dirigenza rossonera valuta Goretzka come una priorità assoluta, ma per non farsi trovare impreparata sta monitorando parallelamente delle valide alternative. Tra queste spicca il profilo di Ismael Koné, attualmente in forza al Sassuolo, qualora le condizioni finanziarie non permettessero l’affondo decisivo sul giocatore bavarese. Tutto, dunque, passerà inevitabilmente dall’esito delle ultime tre sfide di campionato: solo ascoltando la “musica della Champions”, il club potrà sperare di convincere la stella tedesca a sposare il nuovo progetto rossonero.