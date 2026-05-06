Milan, assenza per Matteo Gabbia a Milanello: è nata la figlia Vittoria. Le ultime verso l’Atalanta

Milan, Matteo Gabbia non ha preso parte all’allenamento odierno a Milanello in vista dell’Atalanta perché è nata la figlia Vittoria

Prosegue senza sosta e con grande concentrazione il lavoro al centro sportivo per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera è infatti impegnata a preparare nei minimi dettagli il delicatissimo e fondamentale scontro diretto di campionato contro l’Atalanta. Durante la consueta seduta di allenamento odierna, andata in scena mercoledì 6 maggio, non era presente Matteo Gabbia. Nessun allarme, però, per l’ambiente milanista, poiché la motivazione è delle più felici e non riguarda in alcun modo l’infermeria.

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Nessun infortunio: un lieto evento per il difensore rossonero

Il centrale difensivo non ha preso parte alla regolare seduta tecnico-tattica insieme al resto dei compagni, ma i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: non si tratta di colpe legate a infortuni o fastidi di natura fisica. Gabbia era out per la nascita della figlia Vittoria.

Un evento lieto ed estremamente emozionante che ha ovviamente spinto lo staff tecnico e la dirigenza del club a concedere al calciatore un meritato permesso speciale. Una scelta doverosa per permettergli di stare vicino alla propria compagna e alla famiglia in un momento della vita così unico, speciale e irripetibile.

Smaltite le prime, fortissime emozioni da neo-papà, Gabbia sarà a disposizione da domani del gruppo. Il suo pronto rientro permetterà al tecnico di poter contare su una pedina ormai fondamentale per la retroguardia. Contro la formazione bergamasca, in un match che si preannuncia letteralmente vitale per blindare gli obiettivi stagionali e la qualificazione in Champions, il Milan avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori. E il difensore italiano è pronto a dare il suo contributo, portando sul prato verde di San Siro anche l’entusiasmo e la grande energia positiva derivanti da questo splendido traguardo personale.