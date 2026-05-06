Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime

Cagliari, Guido Angelozzi potrebbe salutare al termine della stagione. Ecco chi prenderebbe il suo posto come direttore sportivo

Con l’avvicinarsi del traguardo di fine stagione, il panorama sportivo in casa Cagliari si prepara a vivere un cambiamento significativo a livello dirigenziale. Secondo Luca Cilli, la dirigenza rossoblù starebbe valutando concretamente la possibilità di separarsi dall’attuale direttore sportivo Guido Angelozzi.

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La separazione da Angelozzi: fine di un ciclo per il Cagliari

Nonostante il dirigente abbia svolto un ruolo assolutamente fondamentale nel rafforzamento e nella costruzione della squadra durante l’ultima annata, le strade tra il club isolano e l’esperto ds sembrano ormai destinate a dividersi. Questo potenziale divorzio aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari per la programmazione della prossima stagione, spingendo la società a cercare tempestivamente un nuovo profilo a cui affidare la delicata gestione tecnica e la complessa cabina di regia del calciomercato estivo.

Ciro Polito in pole position per il ruolo di nuovo ds

In casa Cagliari, la caccia al nuovo uomo mercato è già entrata nel vivo. Tra i vari profili analizzati con attenzione in questi giorni, uno dei nomi più apprezzati dalla società presieduta da Tommaso Giulini è senza dubbio quello di Ciro Polito. Attualmente alla guida dell’area sportiva del Catanzaro, il dirigente campano ha saputo attirare l’attenzione di numerosi club di categoria superiore grazie al suo eccellente lavoro. Polito non solo ha contribuito a riportare la formazione calabrese in una posizione di assoluto prestigio calcistico, ma ha anche ampiamente dimostrato di possedere la rara virtù di saper costruire una squadra competitiva con risorse limitate, ottimizzando il budget con operazioni intelligenti.

Un nuovo progetto per il consolidamento in Serie A

Il brillante lavoro di Ciro Polito non è passato inosservato. Il direttore sportivo ha gestito con estrema abilità e lungimiranza le ultime sessioni di trattative, suscitando il forte interesse dei vertici societari del Cagliari.

Qualora la separazione con Guido Angelozzi dovesse concretizzarsi a breve, l’ingresso di Polito potrebbe segnare l’inizio di una vera e propria nuova era per il Cagliari, portando in dote ambizioni rinnovate e un solido progetto a lungo termine. La dirigenza sarda è pronta a puntare su di lui per dare una scossa positiva alla squadra e all’intero ambiente sportivo, mirando a una crescita sostenibile e al tanto ricercato consolidamento nel campionato di Serie A.