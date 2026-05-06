Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero

Mateta ha fatto chiarezza sul mancato passaggio al Milan nel calciomercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni

A distanza di alcuni mesi dalla rocambolesca sessione di mercato invernale, torna prepotentemente d’attualità uno dei retroscena più discussi in casa rossonera. Emerge oggi con chiarezza, infatti, tutta la frustrazione agonistica e umana di Jean-Philippe Mateta in merito al suo trasferimento al Milan sfumato proprio sul traguardo.

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A un passo dal Diavolo: l’intuizione per l’attacco di Allegri

L’esperto attaccante francese, che attualmente si sta rendendo assoluto protagonista di una stagione straordinaria in Premier League con la maglia del Crystal Palace, era stato davvero a un millimetro dal vestire la prestigiosa maglia rossonera. La dirigenza del Diavolo lo aveva individuato come il profilo perfetto per rinforzare il reparto avanzato e regalare a mister Massimiliano Allegri un terminale offensivo di peso e di grande affidabilità per affrontare le insidie della seconda parte del campionato.

Il giallo delle condizioni fisiche e lo stop all’operazione

Tuttavia, proprio quando l’affare sembrava ormai concluso in ogni suo singolo dettaglio contrattuale, c’è stata la clamorosa e inaspettata frenata. Gli emissari e lo staff medico inviati dal club di via Aldo Rossi sollevarono dei pesanti dubbi sulle condizioni del suo ginocchio. Lo stato dell’articolazione fu giudicato non pienamente idoneo agli standard richiesti, facendo così saltare definitivamente l’operazione di calciomercato, generando grande stupore e clamore tra tutti gli addetti ai lavori.

La reazione e la confessione: dalla delusione alla rinascita

Questo improvviso e brusco stop ha rappresentato un duro colpo per il centravanti, che ha dovuto ricostruire le proprie certezze prima di esplodere nuovamente in Inghilterra sotto la guida del manager Oliver Glasner. Nelle sue recenti dichiarazioni, il giocatore ha voluto raccontare senza filtri quei giorni difficili, non nascondendo l’amarezza iniziale ma esaltando la propria forza di volontà. Ecco le sue esatte parole:

«Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato… Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner che il “JP” leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra».

Oggi, le incertezze sul suo fisico sono state spazzate via a suon di reti, trasformando il rimpianto del passato in una grandissima rivincita personale sul campo.