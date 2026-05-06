Henry soddisfatto a metà da Arsenal Atletico Madrid: «Non la partita più bella che abbia mai visto. Simeone e Arteta si sono annullati a vicenda!»

Henry ha commentato così la sfida di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, soffermandosi sui Gunners in finale

Ieri sera l’Arsenal ha staccato il biglietto per la finalissima di Champions League, facendo esplodere di gioia i propri tifosi. I Gunners, guidati dal pragmatismo di Mikel Arteta, hanno piegato la fiera resistenza dell’Atlético Madrid con un sofferto ma pesantissimo 1-0. Una qualificazione storica, maturata al termine di un match ad altissima tensione e decisamente non privo di strascichi velenosi. La squadra spagnola, furibonda al fischio finale, ha infatti contestato aspramente l’operato dell’arbitro, lamentando diverse decisioni giudicate fortemente penalizzanti per il destino dei Colchoneros.

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Il cinismo londinese

Mentre l’ambiente madridista si lecca le ferite tra recriminazioni e proteste, in Inghilterra si celebra il nuovo cinismo londinese. Per avere la meglio sull’organizzatissimo blocco di Diego Pablo Simeone, l’Arsenal ha dovuto rinunciare alla propria consueta estetica calcistica, accettando di calarsi in una vera e propria trincea. A decidere le sorti dell’incontro è stato il guizzo di Bukayo Saka, dimostratosi glaciale nello sfruttare la minima incertezza per sfondare la solida retroguardia spagnola.

L’analisi di Thierry Henry

A incoronare questa maturità agonistica e tattica è intervenuto un opinionista d’eccezione: la leggenda immortale del club, Thierry Henry. Commentando il match, l’ex fuoriclasse francese ha analizzato il profondo valore della concretezza, mettendo da parte la ricerca dello spettacolo a tutti i costi.

“Parliamoci chiaro, non è stato certo il match di calcio più bello che abbiamo mai visto“, ha esordito l’ex attaccante. “Mikel Arteta e Diego Simeone, che reputo due allenatori straordinariamente intelligenti, si sono armati fino ai denti con il solo scopo di annullarsi e complicarsi la vita a vicenda”.

Henry ha poi voluto sottolineare i grandissimi meriti psicologici del gruppo, capace di gestire l’enorme pressione della semifinale: “Ne è nata una guerra puramente tattica, a tratti eccessivamente prudente. È la classica partita che ti esaurisce fisicamente e mentalmente anche da semplice spettatore. Ma le mie congratulazioni vanno all’Arsenal: i ragazzi sono rimasti disciplinati, non si sono disuniti e hanno trovato la soluzione. Saka ha fatto gol e hanno centrato l’obiettivo. Riuscire a strappare con i denti una vittoria simile per volare in finale di Champions League? Solo massimo rispetto“.