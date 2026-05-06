Squalifica Prestianni: la commissione Disciplinare della FIFA la estende a livello mondiale dopo gli insulti a Vinicius! La nota ufficiale

Squalifica Prestianni: la commissione Disciplinare della FIFA ha esteso i provvedimenti a livello mondiale dopo gli insulti a Vinicius

La commissione Disciplinare della FIFA ha preso una decisione netta, accogliendo le direttive continentali: è ufficiale l’estensione della squalifica a livello mondiale per Gianluca Prestianni. Il giocatore del Benfica era stato precedentemente sanzionato dalla UEFA con sei giornate di stop in seguito ai gravi episodi verificatisi durante la sfida d’andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid.

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L’incidente con Vinicius e il calcolo delle giornate

Il calciatore argentino è stato punito per aver rivolto insulti all’indirizzo di Vinicius. L’episodio, di notevole gravità, aveva portato anche a una sospensione temporanea del match, poi regolarmente ripreso dopo circa dieci minuti di stop. Pur avendo già saltato per squalifica la gara di ritorno disputata al Santiago Bernabeu, Prestianni aveva comunque viaggiato in Spagna con il resto della squadra, attirando l’attenzione delle telecamere.

All’atto pratico, l’effetto di questa sanzione internazionale riguarderà solo due partite. L’attaccante ha infatti già scontato una giornata e gode di ulteriori tre turni sospesi con la condizionale.

Le motivazioni UEFA e la richiesta ufficiale alla FIFA

La ferma volontà di applicare la squalifica in ogni competizione era già contenuta nel provvedimento originale. Nelle motivazioni, infatti, l’organo europeo precisava:

“A seguito dell’indagine condotta da un ispettore dell’Organo di Etica e Disciplina della UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del calciatore dell’SL Benfica Gianluca Prestianni per un potenziale comportamento discriminatorio. L’Organo di controllo, etica e disciplina della UEFA (CEDB) ha deciso: di sospendere il calciatore dello SL Benfica Gianluca Prestianni per un totale di sei (6) partite ufficiali di club UEFA e/o della nazionale per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, a causa di un comportamento discriminatorio (cioè omofobo). La sospensione per tre (3) di queste partite è soggetta a un periodo di prova di due (2) anni, a partire dalla data della presente decisione”.

Per evitare che la punizione fosse limitata ai soli tornei europei, la UEFA ha formalizzato subito la richiesta alle massime istituzioni calcistiche:

“La presente decisione (ovvero la sospensione di sei partite) include la sospensione provvisoria di una partita scontata dal calciatore durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 disputata il 25 febbraio 2026 tra il Real Madrid CF e l’SL Benfica. Di richiedere alla FIFA di estendere a livello mondiale la suddetta sospensione”.