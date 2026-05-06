Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners. Ma il futuro? Decisione presa in vista della prossima stagione

Arsenal nel segno di Gabriel: decisivo contro l’Atletico Madrid! Intanto i Gunners hanno preso questa decisione per il suo futuro

Il Paris Saint-Germain si prepara alla resa dei conti. Questa sera, all’Allianz Arena, i parigini affronteranno il Bayern Monaco nella delicata semifinale di ritorno di Champions League. L’obiettivo è difendere il pirotecnico 5-4 conquistato all’andata al Parco dei Principi e staccare il pass per la finalissima del 30 maggio a Budapest. Ad attendere la vincente ci sarà l’Arsenal, che ha appena eliminato l’Atletico Madrid (1-0), blindando la porta con una solidità difensiva invidiabile. Proprio la retroguardia dei Gunners ha acceso il dibattito in Francia, aprendo inaspettati scenari di mercato.

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Gabriel, il vero leader dell’Arsenal

Negli studi dell’emittente RMC Sport, durante la trasmissione After Foot, l’attenzione si è concentrata sul muro eretto dalla squadra londinese, esaltando in particolare il centrale brasiliano Gabriel. Il giornalista Daniel Riolo non ha usato mezzi termini per incoronarlo: “Gabriel è il capo, il leader assoluto, una vera e propria roccia“.

Anche l’ex centrocampista dell’Arsenal Emmanuel Petit ha confermato questa visione, elogiando il brasiliano a discapito del più quotato compagno di reparto William Saliba:

“Già all’andata Gabriel è stato scintillante. Catalizza ogni pallone e trasuda una rabbia agonistica che Saliba non ha. È costantemente lì a strigliare e guidare i compagni. Saliba è più pacato, temporeggia e non possiede la stessa prorompente personalità”.

Le sirene del mercato: il PSG e l’ombra del Real Madrid

Da queste prestazioni maiuscole è nata una suggestione legata a doppio filo al futuro del Paris Saint-Germain. Con un Marquinhos sempre più centellinato nel corso di questa stagione (soprattutto in Ligue 1), Riolo ha ipotizzato che il difensore verdeoro stia vivendo i suoi ultimi mesi da capitano parigino. “Il PSG non avrà forse bisogno di un difensore centrale di spessore l’anno prossimo, visto che Marquinhos si fermerà?”, ha provocato il giornalista, lanciando l’esca.

Tuttavia, strappare Gabriel a Mikel Arteta sembra un’impresa ai limiti dell’impossibile. Gli ostacoli principali sono due:

• La concorrenza spietata: come ricordato da Petit, il Real Madrid segue con estrema attenzione sia Gabriel che Saliba ormai da un paio di stagioni.

• La volontà del club londinese: a spegnere le illusioni parigine ci ha pensato Julien Laurens, corrispondente di RMC dall’Inghilterra, riportando tutti alla realtà. “Rinnoveranno, non si muoveranno da Londra“, ha tagliato corto.

Attualmente, Saliba è blindato da un contratto fino al 2030 (rinnovato lo scorso settembre), mentre Gabriel è legato ai Gunners fino al 2029. Per blindare la difesa del futuro, il PSG dovrà con ogni probabilità guardare altrove.