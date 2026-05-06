Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità»

Cassano spiazza tutti: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità». Le sue parole

L’Inter si prepara a cambiare volto in estate e, salvo sorprese, a inaugurare una svolta tecnica che chiuderà un ciclo vincente per aprirne uno nuovo, fondato su un modulo diverso e su innesti mirati. A commentare le strategie del club è stato Antonio Cassano, ex attaccante nerazzurro, che dagli studi di Viva El Fútbol — il format condotto insieme a Nicola Ventola e Lele Adani — ha analizzato le mosse attese sul mercato. In particolare, FantAntonio si è soffermato sul possibile arrivo dal Liverpool di Curtis Jones, uno dei nomi più caldi per la nuova Inter.

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DIFESA E PORTIERE – «Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa. Prendi un portiere, anche Pizzigoni va bene in porta »

NICO PAZ – «A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski. Poi metti Nico Paz dietro a Thuram e Lautaro. Di cosa parliamo? Ti danno lo scudetto prima di iniziare. Finito il giochino. Va via Calhanoglu? Metti Zielinski basso e Sucic fa la mezzala, semplice. In Italia l’Inter potrebbe fare anche il 2-3-5»

CURTIS JONES MEGLIO DI MCTOMINAY – «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe un ottimo acquisto, è una mezzala di passo, è un giocatore orientato alla Champions. Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità e al Liverpool e ha vinto tanto giocando, non come Zaccardo e Barzagli che sono campioni del Mondo ma non giocavano mai».