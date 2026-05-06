Udinese, aggiornamenti dall’infermeria: Davis recupera, Atta rientra senza problemi

Udinese, il punto sui recuperi dei bianconeri: Keinan Davis vede il rientro, Atta completamente ristabilito. Le ultimissime

In casa Udinese arrivano segnali incoraggianti in vista della sfida contro il Cagliari, in programma sabato 9 maggio alle 15:00. Come riportato dal Messaggero Veneto, Keinan Davis è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo tre settimane di stop, così come Karlstrom e Bertola, entrambi nuovamente a disposizione. Nessun allarme per Atta, rientrato regolarmente al lavoro dopo i crampi accusati proprio contro i rossoblù. L’unica assenza certa sarà quella di Kabasele, fermato dal Giudice Sportivo. Un quadro che porta novità importanti anche in ottica Fantacalcio, soprattutto per Davis, che potrebbe rientrare già sabato.

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La squadra di Runjaic resta stabilmente a metà classifica: salvezza già acquisita, ma senza reali ambizioni europee, in una stagione segnata da continui alti e bassi. Le ultime gare hanno confermato questa tendenza, con risultati altalenanti che vanno dall’impresa di San Siro contro il Milan alla sconfitta interna con il Parma. Nonostante ciò, l’Udinese ha spesso mostrato idee chiare sul piano del gioco, pur pagando qualche calo di concentrazione nei momenti chiave.

In vista del match contro il Cagliari, la principale novità potrebbe riguardare la difesa: con Kabasele squalificato, il rientrante Bertola è un candidato concreto per una maglia da titolare. Per Davis, invece, si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore, ma il suo ritorno in gruppo rappresenta già un segnale significativo in vista del finale di stagione.