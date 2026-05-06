Napoli, Di Lorenzo si avvicina al ritorno in campo: aggiornamenti in vista del Bologna

Napoli, Giovanni Di Lorenzo sarebbe pronto a tornare in campo contro il Bologna in Serie A: le ultimissime novità

Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi il suo posto in campo. Come riportato da Francesco Modugno su Sky Sport, il capitano del Napoli sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna, in programma lunedì 11 maggio alle 20:45, e questa volta Antonio Conte sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto dopo i 90 minuti trascorsi in panchina contro il Como.

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Il terzino, uno dei punti fermi del Napoli nella prima parte di stagione, non gioca dal 31 gennaio, giorno della vittoria per 2‑1 sulla Fiorentina arrivata subito dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions contro il Chelsea. Il suo rientro potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione, sia per ritrovare solidità difensiva sia per aggiungere leadership in un momento chiave nella corsa al secondo posto.

Di Lorenzo ha saltato gran parte del girone di ritorno a causa dell’infortunio, ma prima dello stop stava offrendo un rendimento positivo anche in ottica Fantacalcio. In 23 partite a voto aveva raccolto 1 gol, 1 assist e una fantamedia di 6,22, numeri leggermente inferiori rispetto alla scorsa stagione (3 gol, 2 assist, 6,36 di fantamedia) ma comunque indicativi della sua affidabilità. Il suo ritorno, dunque, rappresenta una risorsa preziosa per Conte e per un Napoli che vuole blindare la seconda posizione.