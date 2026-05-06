Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo

Allegri Milan, il ritorno alla concretezza: stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto definitivo dei rossoneri

Il Milan di Allegri è tornato competitivo: a 35 giornate ha 67 punti, +4 rispetto al totale finale della scorsa stagione, ma la squadra mostra ancora limiti offensivi e dipendenza da singoli episodi.

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Bilancio numerico e confronto con la scorsa stagione

La stagione 2025/26 vede il Milan al 3° posto con 67 punti dopo 35 giornate, con un ruolino di 19 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte; il saldo reti è +19 (48‑29). Nella stagione 2024/25 il Milan chiuse con 63 punti in 38 partite, quindi il rendimento attuale è migliorato sia in termini di punti raccolti a parità di giornate sia nella capacità di limitare i gol subiti.

Cosa è cambiato con Allegri

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato un’impronta tattica più pragmatica e una maggiore attenzione all’equilibrio difensivo: il Milan alterna spesso un 3‑5‑2 fluido che in fase offensiva si trasforma in 3‑2‑4‑1, privilegiando densità a centrocampo e transizioni verticali. Questo approccio ha ridotto la vulnerabilità in ripartenza e migliorato la gestione delle partite contro avversari fisici.

Punti di forza e limiti evidenti

Punti di forza: maggiore solidità difensiva; gestione più accorta delle partite; inserimenti di giocatori chiave (Modrić) che hanno alzato il livello tecnico e mentale. Limiti: produzione offensiva non ancora brillante (basso numero di marcatori in doppia cifra), dipendenza da singoli per la finalizzazione e qualche difficoltà nel forzare partite chiuse contro difese basse. Questi aspetti spiegano perché, nonostante il miglioramento in classifica, il Milan fatichi a dominare con continuità. Il gol di un calciatore offensivo, ad esempio, manca dal 1° marzo.

Differenze pratiche rispetto al 2024/25

Rispetto all’anno scorso il Milan ha guadagnato punti grazie a una maggiore compattezza e a un centrocampo più fisico e disciplinato; tuttavia la differenza non è solo numerica: la squadra è meno spettacolare ma più efficace nel risultato, scelta voluta dalla dirigenza per tornare a competere in alto.

A tre giornate dalla fine il Milan di Allegri appare più solido e concreto rispetto al passato recente, ma per trasformare il miglioramento in vittorie decisive servirà aumentare la prolificità offensiva e trovare soluzioni tattiche per sbloccare partite chiuse. Se Allegri riuscirà a mantenere equilibrio e a far rendere i singoli nei momenti chiave, il salto di qualità sarà confermato; altrimenti il margine resta sottile e la stagione potrebbe chiudersi con rimpianti.