De la Fuente ‘coccola’ i suoi talenti: «Carvajal capitano con la C maiuscola, Yamal e Nico Williams importantissimi per questo motivo»

De la Fuente, ct della Spagna, si è espresso così a proposito dei giocatori più rappresentativi in Nazionale

Nel cuore di Madrid, il commissario tecnico della nazionale spagnola Luis de la Fuente ha presentato la sua autobiografia, “La vida se entrena cada día“, un progetto editoriale realizzato in collaborazione con Eduardo Verdú. All’evento, supportato dall’agenzia You First e da Penguin Random House, ha presenziato anche il presidente della Federazione Rafael Louzán, insieme a tutto lo staff tecnico.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Oltre a presentare il libro, la conferenza stampa si è trasformata in un bilancio intimo e sportivo, spaziando dalle radici familiari alle scelte cruciali in vista dell’imminente Mondiale.

Il peso delle radici

De la Fuente ha dedicato parole cariche di emozione alla sua famiglia, vero motore dei suoi successi. Ha ricordato il padre, per quarant’anni nella marina mercantile, che gli lasciò un insegnamento fondamentale: “Guadagnati il diritto che la gente ti ascolti“. Nonostante il successo, il tecnico rivendica la propria normalità: “Faccio la stessa vita di sempre. Sono il figlio di Berti, tengo i piedi per terra. Cerco di essere ogni giorno una persona migliore“. Questo approccio umano si riflette direttamente sulle sue scelte tecniche: “Se c’è un dubbio tra un giocatore e un altro che è una persona migliore, scelgo la brava persona. A lungo termine ti darà di più”.

Il Mondiale e le certezze del gruppo

Con il Mondiale ormai alle porte, il CT ha rassicurato sulla stabilità della rosa, definendo il gruppo “consolidato” e sperando unicamente nell’assenza di infortuni dell’ultimo minuto.

• Lamine Yamal e Nico Williams: “Sono giocatori importantissimi, ma per noi nel quotidiano sono semplicemente uno in più. Ojalá ricorderemo questa Spagna come la loro, ma ciò che conta è il risultato di gruppo”.

• Gavi: il suo ottimo stato di forma attuale è stato definito da De la Fuente “la migliore delle notizie”.

• Dani Carvajal: considerato “un capitano con la C maiuscola“, il CT ha confermato di avergli parlato. Il difensore non ha infortuni gravi, ma necessita di tempo per ritrovare la condizione ottimale.

La bussola della fede

Il tecnico ha chiuso ribadendo l’importanza della spiritualità nel suo ruolo dirigenziale: “Ho scelto di credere perché lo voglio, e chiedo rispetto per questo. La mia fede mi rende forte, sicuro e mi aiuta molto a prendere le decisioni“. Sul campo, promette battaglia: “Garantisco successo, perché competeremo dando tutto, e questo è già un successo”.