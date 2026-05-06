Bove: «Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita» – FOTO

Bove parla sui social: «Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita» – FOTO

Dalle immagini che avevano gelato Firenze al ritorno in campo in Inghilterra: la stagione di Edoardo Bove è stata un percorso di rinascita dopo il malore accusato contro l’Inter e il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre un anno. Ripartito dal Watford, il centrocampista ex Roma ha ritrovato minuti e fiducia con gli Hornets: prima l’esordio a febbraio, poi il primo gol a marzo e infine la prima da titolare poco più di un mese fa. Un cammino graduale ma significativo, che Bove ha voluto raccontare sui social attraverso un post in cui ripercorre difficoltà, emozioni e determinazione di questo “nuovo inizio”, simbolo di un ritorno che oggi sembra aver lasciato definitivamente alle spalle il momento più difficile della sua carriera. Le sue parole:

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PAROLE – «Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata»