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Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli

Published

6 giorni ago

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Ndicka Roma Juve

Ndicka Juventus: Damien Comolli apre a uno scambio con la Roma in una trattativa che può cambiare gli equilibri

La Serie A non vive solo di duelli per un posto in Champions, ma anche di manovre sottili dietro le quinte. In questo intreccio di diplomazia e strategie, Torino e Roma sembrano destinate a incrociare i propri interessi di mercato. L’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore parla di un possibile asse molto caldo: la Juventus avrebbe messo nel mirino Evan Ndicka, inserendolo in una maxi operazione capace di coinvolgere nomi importanti e di modificare gli equilibri delle due rose.

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Alla Continassa l’obiettivo è chiaro: rinforzare la difesa con un profilo mancino che unisca fisicità, qualità nell’impostazione e affidabilità, caratteristiche ritenute fondamentali per il sistema di gioco di Spalletti. In questo quadro, Ndicka rappresenta una soluzione ideale: l’ex Eintracht si è adattato rapidamente al calcio italiano, ha un ingaggio sostenibile e offre garanzie tecniche e caratteriali. Non si tratterebbe però di un’operazione isolata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea — ancora embrionale ma molto suggestiva — sarebbe quella di costruire uno scambio che porti l’ivoriano a Torino e Koopmeiners verso la Capitale.

La Roma, dal canto suo, valuta Ndicka circa 40 milioni di euro, cifra che certifica la crescita del difensore e l’interesse di diversi top club europei, tra cui il Barcellona. Un’operazione complessa, che richiederebbe incastri perfetti e volontà condivise, ma che potrebbe trasformarsi in uno dei dossier più caldi della prossima estate.

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