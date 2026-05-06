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Infortunio Kean, rientro sempre più vicino: c’è la Juve come possibile partita del ritorno in campo
Infortunio Kean, la Fiorentina vede il rientro per la Juve: dagli allenamenti arrivano segnali importanti su come sta l’attaccante
In casa Fiorentina tornano finalmente segnali incoraggianti, anche se al Viola Park la parola d’ordine resta prudenza. Dopo settimane di apprensione, il club respira un clima più sereno grazie ai progressi del suo centravanti titolare, fermato da un infortunio alla tibia più insidioso del previsto. Lo stop forzato ha imposto una gestione estremamente cauta, ma ora si intravede la luce in fondo al tunnel per l’ex Juventus.
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La notizia più rilevante riguarda infatti il ritorno in campo di Moise Kean, che ha ricominciato a lavorare sull’erba del centro sportivo, segnando un passo decisivo nel percorso di recupero. Nonostante i miglioramenti, resta in dubbio la sua presenza nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un appuntamento che appare ancora troppo vicino per garantirne una convocazione in totale sicurezza. Lo staff medico e tecnico, consapevole della delicatezza del caso, continua a muoversi con estrema cautela.
Le indicazioni che filtrano dall’ambiente gigliato vanno tutte nella direzione di una strategia conservativa: evitare rischi inutili e puntare a un rientro davvero completo. Per questo, prende sempre più corpo l’idea che Kean possa tornare in campo nel big match contro la Juventus, una partita dal forte valore simbolico e potenzialmente perfetta per chiudere il cerchio del suo infortunio. I prossimi test sul campo saranno decisivi per capire se l’attaccante potrà davvero presentarsi a quell’appuntamento nelle migliori condizioni.
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