Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per l’attacco dei biancocelesti: prende quota la pista Bayo. Le ultimissime

La Lazio è nel pieno della corsa per blindare l’ottavo posto in Serie A e prepara la delicatissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma nel frattempo la dirigenza biancoceleste ha iniziato a muovere le prime pedine in vista del prossimo mercato. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo con profili fisici, pronti al salto di qualità e capaci di aggiungere soluzioni diverse all’attacco di Sarri,

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Secondo quanto riportato da Footmercato, il nuovo nome sul taccuino di Claudio Lotito è quello di Mohamed Bayo, attaccante guineano classe 1998 di proprietà del Lille e attualmente protagonista in Turchia con il Gaziantep. La sua struttura fisica, unita al senso del gol, lo rende un profilo particolarmente interessante per lo scacchiere biancoceleste. L’operazione, però, non è semplice: il club turco dispone di un diritto di riscatto da circa 4 milioni di euro e sembra intenzionato a esercitarlo per poi rivendere il giocatore generando una plusvalenza, approfittando dell’interesse crescente attorno al centravanti.

La Lazio, infatti, non è sola nella corsa a Bayo. In Bundesliga il giocatore piace a Stoccarda e Friburgo, mentre in Liga è seguito dal Celta Vigo. Anche in Turchia non mancano le pretendenti, con Fenerbahce e Besiktas pronte a inserirsi. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il club biancoceleste riuscirà a superare la concorrenza internazionale e portare a Formello un attaccante che, per caratteristiche, potrebbe rappresentare un tassello importante per la nuova Lazio.

