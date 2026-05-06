Bologna, Italiano può sorridere: tre big tornano in gruppo e saranno a disposizione contro il Napoli. Novità dall’allenamento!

Bologna, Italiano può sorridere in vista del match contro il Napoli: tre big rientrano in gruppo e saranno a disposizione nel match del Maradona

Il Bologna si prepara ad affrontare una fase cruciale del proprio calendario e le notizie emerse dall’ultimo allenamento restituiscono un prezioso sorriso sia allo staff tecnico che a tutta la tifoseria rossoblù.

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I rientri in gruppo: Dallinga, Joao Mario e Skorupski

La notizia che rasserena l’ambiente emiliano riguarda il totale recupero di tre elementi di primissimo piano. Dopo aver superato i recenti problemi fisici che li avevano costretti ai box, sono rientrati in gruppo Dallinga, Joao Mario e Skorupski. Il rientro a pieno regime del centravanti offre nuove e importanti soluzioni per il reparto offensivo, garantendo peso e freschezza all’attacco. Allo stesso tempo, il portoghese sarà cruciale per sgasare sulla fascia, mentre il recupero dell’estremo difensore polacco riconsegna le chiavi della porta al suo titolare, restituendo solidità a tutto il reparto arretrato.

Verso il big match del Maradona: i tre giocatori sono convocabili

Il tempestivo recupero di queste tre fondamentali pedine avviene nel momento migliore possibile. I tre calciatori, avendo smaltito definitivamente i rispettivi acciacchi fisici ed essendosi regolarmente allenati con il resto dei compagni, sono convocabili per la trasferta di Napoli. La sfida contro la formazione partenopea si preannuncia come uno degli ostacoli più duri e insidiosi di questo frangente stagionale. Poter contare su una rosa più ampia permetterà a Vincenzo Italiano di preparare il match con maggiore serenità tattica, potendo attingere a forze fresche dalla panchina.

Chi resta ai box: prosegue il recupero di Casale e Cambiaghi

Nonostante il palpabile ottimismo per questi tre rientri illustri, l’infermeria del centro sportivo di Casteldebole non si è ancora svuotata del tutto. Lo staff medico e i preparatori atletici continuano a monitorare con estrema attenzione le condizioni degli altri elementi indisponibili: c’è infatti ancora lavoro a parte per Casale e Cambiaghi. Il difensore centrale e l’esterno offensivo stanno proseguendo i rispettivi iter riabilitativi seguendo delle rigide tabelle personalizzate, rinviando così il loro rientro sul rettangolo verde alle prossime settimane.