Milan Atalanta, Allegri stravolge l’undici: il nuovo volto del Diavolo per San Siro

Milan Atalanta, Massimiliano Allegri cambia tutto: il Diavolo si ridisegna per la sfida di San Siro. Tutti gli aggiornamenti

Dopo il pesante ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri ha deciso di intervenire con decisione. Il tecnico ha definito la prova contro il Sassuolo come la peggiore della stagione e, anche alla luce di alcune assenze pesanti, è pronto a cambiare profondamente l’undici in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Le prime modifiche riguardano la difesa: con Tomori squalificato e Modric infortunato, la linea a tre davanti a Maignan sarà composta da Gabbia, Pavlovic e dal rientrante De Winter. Sulle fasce, a sinistra tornerà Bartesaghi al posto di Estupiñán, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra Saelemaekers e il giovane Athekame.

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La rivoluzione prosegue a centrocampo, dove Allegri è pronto a rilanciare Ruben Loftus‑Cheek dopo oltre due mesi senza una maglia da titolare: l’inglese agirà da mezzala destra per dare fisicità e inserimenti. In regia, invece, il favorito è Youssouf Fofana, che dovrebbe prendere il posto di Modric e superare nelle gerarchie Jashari, garantendo equilibrio e costruzione del gioco.

Cambiamenti attesi anche in attacco. Rafael Leão resta il punto fermo nonostante le difficoltà recenti nei dribbling, ma il partner sarà diverso: Allegri sembra orientato a lasciare fuori sia Nkunku che Pulisic, puntando su Santiago Gimenez. Il messicano avrà il compito di dare una scossa a un reparto offensivo che nelle ultime settimane ha faticato enormemente a trovare la via del gol.