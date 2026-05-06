Piqué nei guai, maxi squalifica di due mesi: aveva minacciato gli arbitri durante Andorra-Albacete! La decisione della Federazione Spagnola

Gerard Piqué è stato squalificato per due mesi dalla Commissione Disciplinare della Federazione Spagnola di Calcio (RFEF), come riportato dal quotidiano spagnolo El País. L’ex difensore del Barcellona, attualmente principale azionista dell’Andorra, ha ricevuto la sanzione per aver usato “violenza lieve” nei confronti degli arbitri durante la partita tra la sua squadra e l’Albacete. Oltre alla sospensione dalle competizioni, Piqué è stato anche colpito da una squalifica di due mesi per “atti notori e pubblici che ledono la dignità e il decoro sportivo”.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La stessa punizione è stata inflitta a Jaume Nogués, direttore sportivo dell’Andorra, mentre il presidente del club, Ferran Vilaseca, ha ricevuto una squalifica di quattro mesi. Anche Cristian Lanzarote, delegato di campo, è stato sanzionato con tre partite di sospensione. Inoltre, il club dovrà affrontare una multa di 1.500 euro e la chiusura parziale dello stadio per due partite, che coinvolgerà le zone tribuna e VIP.

Questa sanzione arriva dopo che l’Andorra ha accumulato oltre 40.000 euro di multe in questa stagione per episodi simili.