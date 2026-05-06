Perrone al miele con Fabregas: «È troppo importante per me, siamo vicini alla Champions». Le parole del centrocampista del Como

In occasione dell’evento dedicato allo Yacht Club di Como, il centrocampista dei lariani, Maximo Perrone, ha parlato così della stagione della squadra di Cesc Fabregas e dell’obiettivo qualificazione alla Champions League. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Fabregas è troppo importante per me. Sono cresciuto tanto da quando sono con lui e mi aspetto di continuare questo cammino insieme a lui. Quando sono arrivato qui e ho parlato col mister, è stata la prima cosa che mi ha detto: guardare avanti con ambizione, per il progetto. Ho sempre saputo che ci saremmo potuti arrivare. Ora non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Pensiamo partita dopo partita».