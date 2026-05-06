Bayern Monaco PSG, la partita di Kvaratskhelia: il focus dentro alla prestazione dell’attaccante

Bayern Monaco PSG, la partita di Kvaratskhelia: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante

Khvicha Kvaratskhelia è senza alcun dubbio tra le stelle di questa edizione 2025/26 della Champions League. Dopo aver brillato nella semifinale d’andata vinta dal PSG grazie anche ad una sua doppietta, ecco la partita dell’ex attaccante del Napoli all’Allianz Arena nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, che designa la seconda finalista di Champions League (dopo la vittoria di ieri dell’Arsenal nell’altra semifinale).

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PRIMO TEMPO

Al primo pallone toccato da Kvaratskheila disegna un triangolo con un pregevole tocco d’esterni e se ne va via sullo scambio con Fabian Ruiz, arriva dentro l’area da rigore e di sinistro scarica per Dembélé che a centro area mette il pallone sotto la traversa portando i suoi in vantaggio: meglio di così la gara non poteva iniziare, con questo exploit l’ex Napoli è il primo ad avere partecipato con gol o assist a 7 gare di fila nella fase a eliminazione diretta della Champions League. All’8’ gestisce bene il pallone con un doppiopasso su Laimer. Al 12’ ancora mostra l’intesa con Ruiz, poi con un tocco di suola si prende lo spazio e Laimer è costretto a fermarlo con un fallo: il georgiano appare in splendida serata. Al 15’ è semplicemente incontenibile: tunnel su Upamecano, arriva fino in area e al momento del tiro trova l’opposizione di Tah, guadagnando così un corner. Al 18’ per la prima volta Laimer lo aggredisce nella metà campo francese e gli sottrae la sfera. Al 21’ si accende appena riceve palla, la conclusione al limite viene smorzata e Neuer blocca senza alcun problema. Al 24’ partecipa a uno scambio con Nuno Mendes che viene però fermato con un blocco regolare, nonostante una timida protesta di Kvicha. Al 37’ in una ripartenza si trova a destra, riceve palla da Doue e guadagna un angolo con un cross intercettato. Al 39’ perde palla con un tacco su Olise, Kvara riesce a riconquistarla prontamente. Al 45’ il georgiano prova ad andare in tackle per fermare Olise, il fantasista del Bayern lo evita con una sterzata. A pochi secondi dal termine del primo tempo giallo per Kvaratskheila, reo di buttare via il pallone, una sciocchezza del tutto evitabile

SECONDO TEMPO

Nelle prime fasi della ripresa il Psg abbassa il baricentro, Kvara non è coinvolto nelle occasioni non frequenti dove i francesi si alzano un po’. Al 57’ Kvara entra finalmente in azione: nell’1 vs 1 fa fuori Upamecano con uncinata di destro e sferra un diagonale sinistro molto pericoloso respinto di piede da Neuer. Al 63’ il georgiano si fa trovare libero tra le linee in zona centrale, riceve e parte ma non trova collaborazione e perde palla. Minuto 66’: da fermo lancia benissimo Nuno Mendes che arriva in area, senza riuscire a finalizzare la sua cavalcata. Al 72’ intercetta un pallone, sfodera un grande dribbling e serve Doue in area che calcia senza trovare la porta. Pochi secondi dopo si trova nella sua area a sparacchiare via un pallone con non molta coordinazione. Al 75’ Doue lo serve al limite, conclusione pronta ma impattata dalla difesa del Bayern. Al 79’ Kvara è una furia, va via sull’ex compagno Kim con un sombrero e arriva davanti a Neuer, non riesce però a colpire il pallone in modo pieno e sfuma quello che sarebbe stato un gol fantastico. 83’: ancora un buon intercetto, stavolta nella sua metà campo, serve Nuno Mendes che va al tiro da molto lontano senza trovare lo specchio. Nel finale bel cambio di gioco da destra per Barcola: il nuovo entrato va al tiro e impegna seriamente Neuer. Al 90’ Kvicha scatena l’entusiasmo nella sua panchinaandando a disturbare Luis Diaz sull’out e mettendo in scivolata la sfera in fallo laterale. Al 92’ ha il compito di far rialzare la squadra e non ci riesce, ma un minuto dopo va a prendersi un fallo nella metà campo del Psg. Per Massimo Ambrosini, voce tecnica di Prime Video, non ci sono dubbi: Kvaratskhheila è stato il migliore in campo per la qualità espressa delle tante cose fatte.