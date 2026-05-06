Kompany dopo Bayern Monaco PSG: «Non riesco a rimanere deluso a lungo, congratulazioni a loro»

L’allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha voluto dire la sua dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League contro il PSG

Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco PSG, il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany ha commentato così il pareggio ottenuto in semifinale di Champions League, che è valso il passaggio in finale ai parigini. Queste le sue dichiarazioni a Dazn.

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DELUSIONE – «Non riesco a rimanere deluso a lungo. Certo, alla fine abbiamo perso due partite molto, molto combattute contro un avversario molto forte. Avremmo dovuto essere più decisivi. Congratulazioni al Paris. La Champions League per noi in questa stagione è finita, ma ci sarà un’altra occasione, e questa è una motivazione per me. Abbiamo giocato contro il Paris cinque volte: abbiamo vinto due volte, perso due volte e pareggiato una volta, proprio oggi. Abbiamo provato di tutto, questo va detto».

SUL MATCH – «Penso che il nostro primo tempo sia stato buono. L’unica cosa che devo ancora dire è che il Paris ha difeso incredibilmente bene sui cross. Hanno sempre difeso molto bene sulle seconde palle. Sono stati semplicemente molto attivi e, anche se ci siamo trovati in situazioni pericolose, sono comunque riusciti a impedirci di concludere a rete».