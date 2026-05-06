Pagelle Bayern Monaco PSG: i top e i flop della semifinale di Champions League

Pagelle Bayern Monaco PSG: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno di Champions League

Pagelle Bayern Monaco PSG: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno della Champions League 2025/26, terminato sull’1-1.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il match si è concluso sull’1-1 (vantaggio lampo di Dembélé, pareggio nel recupero di Kane). Grazie al 5-4 dell’andata, il PSG vola in finale a Budapest dove difenderà il titolo contro l’Arsenal.

I TOP

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Assolutamente incontenibile. Al primo pallone toccato (3′) scambia con Fabian Ruiz, brucia la fascia sinistra e serve a Dembélé un assist perfetto per lo 0-1. Per tutta la partita è una spina nel fianco della difesa bavarese: salta costantemente l’uomo (Upamecano ne sa qualcosa), innesca le ripartenze di Barcola e Doué e impegna Neuer. Dominante.

Matvey Safonov (PSG) Se il PSG vola in finale, parte del merito è del portiere russo. Nel momento di massima spinta del Bayern si erge a muro invalicabile. Decisive le sue doppie parate su Musiala allo scadere del primo tempo e i riflessi sui tentativi di Luis Diaz nella ripresa. Sicuro anche nelle uscite alte e sulle palle inattive.

Manuel Neuer (Bayern Monaco) Nonostante l’eliminazione, il capitano bavarese tiene in vita i suoi fino all’ultimo respiro. Compie un vero e proprio miracolo al 32′ togliendo dall’angolino un colpo di testa a botta sicura di João Neves. Nella ripresa si ripete negando il gol del ko a Doué (in due occasioni), a Kvaratskhelia e a Barcola. Intramontabile.

Willian Pacho & João Neves (PSG) Menzione d’onore per la spina dorsale del PSG. Il difensore Pacho ha annullato Harry Kane per 93 minuti (prima del gol ininfluente nel recupero) con interventi puliti e decisivi. Il centrocampista portoghese, invece, ha recuperato una quantità industriale di palloni, sfiorato il gol di testa e salvato letteralmente la porta su un tiro a botta sicura di Laimer.

I FLOP

Luis Diaz (Bayern Monaco) Tanto fumo e pochissimo arrosto. Il colombiano tocca molti palloni e tenta costantemente il dribbling, ma sbaglia sistematicamente la scelta finale. Tiri sballati sopra la traversa, palloni persi banalmente in fallo laterale e un evitabilissimo cartellino giallo preso per proteste (su un blocco di Beraldo). Nervoso e impreciso.

Dayot Upamecano (Bayern Monaco) Serata da incubo per il centrale francese, costantemente in balia delle finte di Kvaratskhelia e degli scatti di Doué. Non riesce mai a prendere le misure agli attaccanti parigini, scivola spesso ed è costretto ad affidarsi a falli tattici per arginare le ripartenze. Sostituito all’85’ visibilmente frustrato.

L’approccio offensivo del Bayern Monaco Dovendo recuperare la sconfitta dell’andata, ci si aspettava un assalto all’arma bianca fin dal primo minuto. Invece, i bavaresi si sono fatti sorprendere dopo appena 3 minuti dal contropiede del PSG. La squadra di Kompany ha faticato enormemente a innescare Kane, affidandosi troppo a iniziative individuali disordinate e trovando la via della rete (con l’inglese) solo al 94′, quando ormai era troppo tardi.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese