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Roma, Malen svolge lavoro personalizzato: le ultime sulle sue condizioni. Su Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza
Roma, gestione mirata per Malen: aggiornamenti dall’infermeria su Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. Le ultimissime
La Roma prosegue la preparazione a Trigoria in vista della trasferta di Parma, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. L’atmosfera è positiva, ma lo staff tecnico resta concentrato sulla gestione fisica dei giocatori in questa fase decisiva della stagione.
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La principale novità di giornata riguarda Donyell Malen, che ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Non si tratta di un campanello d’allarme: il programma era infatti già stato pianificato, anche se le condizioni dell’attaccante olandese verranno comunque monitorate nelle prossime ore per garantire una gestione ottimale.
Hanno lavorato a parte anche gli infortunati Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza, ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. Le loro situazioni saranno valutate giorno per giorno per capire se qualcuno potrà avvicinarsi alla convocazione per la sfida del Tardini.
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